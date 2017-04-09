70 yaşındaki Mustafa Aydın atletik yapısı ile dikkat çekiyor!

Rizeli 70 yaşındaki Mustafa Aydın 47 yıldan beri vücut geliştirme sporu yapıyor. Aydın, yaşına rağmen fiziği ve atletik yapısı ile dikkat çekiyor.

Kendisine ait spor salonunda çalışmalarını öğrencileri eşliğinde devam ettiren Aydın, ilerlemiş yaşına rağmen onlarca kilo ağırlığı kaldırmakta zorluk çekmiyor. Kendisine özgü çalışma sitili olan Aydın sporcularının arasında rahatça onlara eşlik edip her ağırlığı kaldırabiliyor.

4'ü kız olmak üzere 5 evlat sahibi olan Aydın, herkese spor yapma çağrısında bulunarak "1971''den beri bu sporu yapıyorum. Karadeniz'de ilk spor salonunu biz açtık. Gençleri öncülük yapmak istedik ve hedefimizden hiç şaşmadık. Bence bir insanda yaş önemli değildir. Sadece sağlığı önemlidir. İnsanlar spor yaptıktan sonra gayet genç ve sağlıklı kalabilir. Bu spor sayesinde Rize'de bir çok gencimizi içki, kumar ve uyuşturucu gibi kötülüklerden uzak tutmayı başardık" dedi .

Aydın, spor yapan gençlere kaslı bir vücut için asla ve asla doping içeren, alışkanlık yapan hap ve buna benzer maddeleri kullanmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.