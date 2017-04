Anne rahmindeki bebekler sigaraya böyle tepki verdi!

Sigaranın etkilemediği ve zarar vermediği neredeyse hiçbir organ yok. Ayrıca sigara sadece, onu içen kişiye değil, çevresinde bulunan kişilere de ciddi zararlar verir. Çeşitli kanserlere sebep olan sigara, DNA'ya zarar veriyor, pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor ve sonuç olarak ömrümüzden çalıyor.

Sigaranın yetişkin bir insanda bile ciddi hastalıklara neden olduğunu, o nedenle gebelikte sigara içmenin hem kendinize hem de bebeğinize zarar verdiğini unutmamanız gerekir.

Hamilelikte içilen sigarayla ilgili çeşitli mitler olsa da; yapılan yeni bir 4D çalışma; sigara içen anne adaylarının bebeklerini inceledi. Bu sonuçların, anne adaylarının gebelikte sigara içmemesini teşvik etmesi umut ediliyor.

İŞTE O MİTLERDEN BAZILARI...

Mit 1: “Abartılacak bir şey yok! Benim anne-babam da bana hamile iken sigara kullanıyormuş.”

Gerçek: Anne ve babanız aldığı riskin farkında değilmiş. Bebek ölümlerinin yüzde 40’ında hamilelik sırasında sigara kullanımının sebep olduğu düşünülüyor. Hamilelik sırasında sigara kullanımı düşük yapma ve premature doğum riskini artırıyor.

Mit 2: “Sigarayı bırakırsam daha stresli olurum, bu da bebeğimi daha fazla etkiler.”

Gerçek: Araştırmalara göre; sigarayı bırakmanın getirdiği stres, fetusun sağlığını sigara kullanımı kadar fazla etkilemiyor.

Mit 3: “Zaten hafif (light) sigara kullanıyorum. Bu daha güvenli.”

Gerçek: Öncelikle light sigaralar daha güvenli değildir. Pazarlamacının ne söylediğinin hiçbir öneminin olmamasıyla birlikte; normal, light ya da süper light sigara kullanımı da bebeğinize çokça zarar verir. Karbonmonoksit (CO) yanma reaksiyonu sonucu ortaya çıkan zehirli bir gazdır. Bu gazı direkt olarak göremez ve koklayamazsınız, ancak sigara dumanında, gaz kazanlarında ve araçların egzos gazlarında bolca bulunur.

VÜCUDUNUZA ALDIĞINIZ HER ŞEY BEBEĞİNİZİ ETKİLER

Bilim Fili'nin haberine göre; Nefes aldığınızda, CO ve oksijen ciğerleriniz vasıtasıyla kan damarlarınıza taşınır. Karbonmonoksit gazı, kırmızı kan hücrelerinizdeki hemoglobine oksijenden 200 kat daha hızlı bir şekilde bağlanabilme özelliğindedir. Bu durum kırmızı kan hücrelerinizin vücudunuza ve bebeğinize oksijen taşımasını engeller. Bebeğiniz her şeyde size bağımlıdır. Vücudunuza aldığınız her şey onu etkiler. Oksijen ve besin maddeleri; plasentanızdan bebeğinizin kan damarlarına taşındığı gibi, aldığınız bazı toksinler de aynı yol ile bebeğinizin kan dolaşımına katılır.

4D ULTRASONLA BEBEKLERİ İNCELEDİLER

Yeni yapılan bir araştırma, hamile kadınlarda sigara kullanımının zararlı etkilerine daha fazla ışık tutuyor. 4D ultrasonla yapılan taramalarda, rahimdeki fetusun minik hareketleri gözlemlendi. Fetuslar geliştikçe, genellikle ağızlarını hareket ettirirler ve kendilerine dokunurlar ve kollarını kontrol edebilme yetisi kazanırlar. Bebeklerin büyümesini gözlemleme ile bilimciler rahimdeki fetusun dakika düzeyindeki hareketlerinin değerlendirilmesiyle potansiyel problemlerin saptanabileceğine inanıyorlar. Araştırmanın hamile kadınları sigara içme alışkanlığına son vermeleri noktasında tetikleyici olacağı ümit ediliyor.

SİGARA KULLANAN ANNELERİN BEBEKLERİ YÜZLERİNE DAHA ÇOK DOKUNUYOR

Dr. Nadja Reissland, 20 anne adayının hareketli 4D ultrason taramaları üzerinde çalıştı. Anne adaylarının sigara kullanan dördünde, fetusun gelişiminin 24., 28., 32. ve 36. haftalarında binlerce minik hareketi kaydedildi. Middlesbrough'da James Cook University Hospital'da yapılan çalışmada, hamileliği sürecinde sigara kullanan bu dört anne adayının rahimlerindeki bebeklerin yüzlerine daha sık dokundukları görüldü. Dr. Reissland’in sonuçları sigara kullanan annelerin bebeklerinin merkezi sinir sistemi gelişimini yavaşlatabileceğini ortaya çıkardı.

SİGARA KULLANAN ANNELERİN BEBEKLERİNDE HASTALIK RİSKİ DAHA YÜKSEK

Dr. Reissland; bu bulguların doğrulanabilmesi için, annenin stres durumu ve sigara kullanma bağlantısını da içeren daha spesifik etkilerin araştırılması için daha geniş ölçekli bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Her ne kadar gebelik sürecinde sigara kullanan anne sayısının geçen yıl toplanan verilere göre sürekli düşüşte olmasına rağmen, anne adaylarının yüzde 12′si sigara kullanımına hala devam ediyorlar. Araştırma; sigara kullanan hamile annelerin doğacak çocuklarının kalplerine zarar verme riski taşıdıklarını ve aynı zamanda da düşük yapma ve erken doğum riskini de arttırabildiğini ortaya koydu. Fetus gelişim uzmanı olan Dr. Reissland, sigara kullanan annelerin korkuya kapılmamalarını bunun yerine onları sigarayı bırakmaları için yardım almaya çağırdığını söylüyor.