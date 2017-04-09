Afrodizyak içeren besinler!

09 Nisan 2017 Pazar, 15:09:46 | Güncelleme: 15:39:30
Psikoterapist Cem Keçe, uzun yıllar sonunda edindiği tecrübeleri ve araştırmaları sonucunda belirlediği 20 afrodizyağı şu şekilde açıkladı
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Hangi ürünler ne oranda cinsel hayata etki eder? Psikoterapist Cem Keçe, uzun yıllar sonunda edindiği tecrübeleri ve araştırmaları sonucunda belirlediği 20 afrodizyağı şu şekilde açıkladı:
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ÇİKOLATA: Çikolatanın etkin maddesi olan kakao, bir antioksidandır. Ayrıca içerdiği feniletlamin maddesi ile cinsellikten alınan hazzı yükseltir.
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BADEM: Çinko bakımından çok zengin olan badem testosteron seviyesinin yükselmesine ve cinselliğin kalitesinin artırılmasına yardımcıdır.
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KARANFİL TOHUMU: Bu bitkinin, hem kokusu hem de içerdiği kimyasallarla hem erkeğin hem de kadının cinsel istek oranında artış sağladığı, binlerce yıldır bilinen bir gerçektir.
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KABAK ÇEKİRDEĞİ: Çinko bakımından oldukça zengin olan kabak çekirdeği, bu sayede sperm üretimini arttırıcı özelliğe sahiptir. Kalsiyum ve potasyum deposu olan kabak çekirdeğinin aynı zamanda kolestrolü de dengede tuttuğu ortaya çıktı.
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SAFRAN: Antik çağlardan beri afrodizyak etkisi bilinen safran, cinsel performansı arttırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı bir baharat olarak bilinir.
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KARPUZ: İçerdiği bir çeşit amino asit olan sitrullin sayesinde kan damarlarının genişlemesini sağlayan karpuz, kan dolaşımının hızlanmasına yardım eder.
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ŞEFTALİ: Araştırmalar gösteriyor ki C vitamini deposu olan şeftali özellikle kadınlarda cinsel isteği artırıcı bir meyve. Diğer bir özelliği de kan akışını hızlandırması.
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ÇAM FISTIĞI: Çam fıstığında bulunan arginin maddesi, vücutta nitrik oksit seviyesini yükseliyor. Bu madde de cinsel gücü artıran ilaçlarda yoğun olarak bulunur.
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BÖĞÜRTLEN: Bu bitkinin suyunun libido arttırıcı kimyasallar barındırması yanında, şekerinden arındırılmış halde tüketilmesi de vücudun yağ yakmasına da yardımcı olur.
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YUMURTA: Protein ve B vitamini deposu olan yumurta hem libidoyu yükseltir hem de vücudun ihtiyacı olan enerjiyi arttırır.
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ŞİLİ BİBERİ: İçerdiği kapsaisin adlı kimyasal madde sayesinde şili biberi kalp atışlarını hızlandırır, vücutta endorfin salgılanmasını tetikler.
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KAKULE: Cinsel gücü artıran ilaçların alternatifi olarak adlandırılan kakulenin özellikle erkek cinselliğine büyük oranda katkı sağladığı düşünülüyor. Uzmanlar bunun nedenini, kakulenin içerdiği sineole adlı maddenin penise giden kan akışını artırması olarak açıklıyorlar.
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AVOKADO: Etken maddesi B vitamini olan avokado erkeklerin hormonal aktivite seviyesini yükseltirken, enerji ve dayanıklılığı da arttırır.
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BROKOLİ: C vitamini açısından çok zengin olan brokoli, özellikle kadınlarda libidoyu arttırıcı bir sebze olarak bilinir.
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KUŞKONMAZ: B vitamini açısından oldukça zengin olan kuşkonmaz, vücutta uykuyu ve orgazmı kontrol eden histamin salınımını artırır.
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ZENCEFİL: Dolaşım sistemine oldukça faydası olan zencefilin bu sayede sağlıklı bir cinsel yaşama da oldukça olumlu yönde fayda sağladığı tespit edilmiştir.
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YULAF EZMESİ: İçerdiği L-arginin adlı madde ile özellikle fiziksel kaynaklı iktidarsızlık tedavisine yardımcı olan yulaf ezmesinin, kadınlarda da klitorise kan toplanmasını hızlandırdığı düşünülüyor.
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İSTİRİDYE: Binlerce yıldır afrodizyak denilince akla ilk gelen ürünlerden biri olan istiridye, içerdiği dopamin adlı kimyasal ve çinko ile kadın ve erkek cinsel istediğini artırır.
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MAKA TURPU: Türkiye’de çok fazla bilinmeyen bir turp türü olan Maka’nın anavatanı Peru’dur. Bu turpun, cinsel aktivite sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu dayanıklılık, direnç, enerji ve libidoda adeta patlama yaptığı söylenir.