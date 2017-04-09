Büyük göğüslü olmanın dezavantajları!

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, memeleri normalden büyük olan kadınların kendilerini beğenmediğini, bu durumun evlilikleri sıkıntıya sokarak boşanmalara yol açabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Hayati Akbaş, kadınların en büyük sıkıntılarından biri olan meme büyüklüğü konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Akbaş, büyük memeli kadınların kendi vücutlarını beğenmediklerini, bu yüzden de evlilik hayatlarının sıkıntıya girdiğini belirterek yapılması gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

"ERKEN YAŞLARDAKİ MEME BÜYÜKLÜĞÜ KAMBURLUĞA NEDEN OLABİLİR"

Genç yaşta büyük memelere sahip olan kız çocuklarının ileride kambur olabileceği uyarılarında bulunan Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Kadınlarda memelerin normalden büyük olması büyük bir rahatsızlık kaynağıdır. Hem görsel anlamda hem de sağlık açısından ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır. Göğüsler normalden büyük olduğu zaman hem omurgalara binen yük artar. Vücut aksı bozulur. Erken yaşlardaki meme büyüklükleri kamburluğa neden olabilir. Bel fıtığı, boyun fıtığı, vücut bozuklukları, bel, omuz, sırt ağrısı gibi ciddi fonksiyonel rahatsızlıklara yol açabilir. 14-15 yaşındaki kız çocuklarında bile bazen normalden çok büyük göğüsler otaya çıkar. Bu da o çocukları psikolojik ve sağlık açısından rahatsız eder. Bu durum kız çocuklarının ergenlik dönemindeki psikolojilerini olumsuz etkiler. Bu çocuklar okula gitmek istemezler, arkadaşlarıyla buluşmak istemezleri, sosyal faaliyetlerde bulunmazlar" dedi.

"BÜYÜK MEMELİ KADINLARIN EVLİLİKLERİ SIKINTIYA GİREBİLİR"

Büyük memeli kadınların kendi vücudunu beğenmediğini, bu durumun evliliklerde olumsuzluğa yol açabileceğinin altını çizen Dr. Hayati Akbaş, "Bazen kadınlar doğum yaptıktan sonra göğüsleri büyümeye başlar. Bu büyüme zaman içerisinde küçülmez ve daha da artabilir. Bu da kadınların vücut yapılarını ve sağlıklarını bozar. Kadınlarda meme büyüklüğü ciddi bir sağlık ve estetik sorun olarak ele alınmalıdır. Bu kadınlar görsel olarak da kendilerini kötü hissederler. Memelerinden utanır hale gelirler. Aynaya bakmak istemezler. Kendi bedenlerinden rahatsızlık duyarlar. Bu durum evlilik hayatlarını bile sıkıntıya sokabilir. Bir kadında meme büyüklüğü varsa endişe edilmemelidir. Bu tedavi edilebilir bir durumdur. Her vücudun taşıyabileceği bir meme büyüklüğü ve şekli vardır. Bu sıkıntının tedavi edildikten sonra normal büyüklüğüne geleceği unutulmamalıdır. Büyük memeli kadınların tedavisi mutlaka estetik plastik cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Estetik plastik cerrahi uzmanı, o beden yapısına göre olması gereken büyüklükte memeyi bırakarak fazlalık olan dokuyu mutlaka oradan almalı, memeyi şekillendirerek, çekici bir hale getirmelidir. Bir kadın için bu çok önemlidir" diye konuştu.

"HASTA AMELİYATTAN 1 HAFTA SONRA İŞ HAYATINA DÖNER"

Hastaların ameliyattan 1 hafta sonra normal yaşantılarına dönebileceğini ifade eden Akbaş, "Tedavi zor değildir. Operasyon ortalama 2 saatte yapılabilir. Kadınlar, 1 haftalık süre içerisinde normal yaşantılarına dönebilir. Operasyonu kadınlar gözlerinde büyütmemeli. Bu konuda eşler birbirlerine destek olmalıdır. Normalde meme estetiği ameliyatları 18 yaşından sonra yapılabilirken, meme küçültme ameliyatlarında bazen 14-15 yaşlarında bile yapılabilir. Kadınlar, ameliyat öncesinden doktorlarla görüşerek bilgi alsınlar. Kadınlarda ideal meme büyüklüğü her kadına göre değişir. Sabit bir büyüklük ve sabit bir şekil söz konusu değildir" şeklinde konuştu.