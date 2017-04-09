Büyük göğüslü olmanın dezavantajları!

ESTETİK CERRAHİ HABERLERİ
09 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!
Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?
Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Büyük göğüs
SAĞLIK

Büyük göğüslü olmanın dezavantajları!

Doç. Dr. Hayati Akbaş, memeleri normalden büyük olan kadınların kendilerini beğenmediğini, bu durumun evlilikleri sıkıntıya sokarak boşanmalara yol açabileceğini söyledi

09 Nisan 2017 Pazar, 16:02:13 Güncelleme: 16:08:13 İHA

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, memeleri normalden büyük olan kadınların kendilerini beğenmediğini, bu durumun evlilikleri sıkıntıya sokarak boşanmalara yol açabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Hayati Akbaş, kadınların en büyük sıkıntılarından biri olan meme büyüklüğü konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Akbaş, büyük memeli kadınların kendi vücutlarını beğenmediklerini, bu yüzden de evlilik hayatlarının sıkıntıya girdiğini belirterek yapılması gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

"ERKEN YAŞLARDAKİ MEME BÜYÜKLÜĞÜ KAMBURLUĞA NEDEN OLABİLİR"

Genç yaşta büyük memelere sahip olan kız çocuklarının ileride kambur olabileceği uyarılarında bulunan Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Kadınlarda memelerin normalden büyük olması büyük bir rahatsızlık kaynağıdır. Hem görsel anlamda hem de sağlık açısından ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır. Göğüsler normalden büyük olduğu zaman hem omurgalara binen yük artar. Vücut aksı bozulur. Erken yaşlardaki meme büyüklükleri kamburluğa neden olabilir. Bel fıtığı, boyun fıtığı, vücut bozuklukları, bel, omuz, sırt ağrısı gibi ciddi fonksiyonel rahatsızlıklara yol açabilir. 14-15 yaşındaki kız çocuklarında bile bazen normalden çok büyük göğüsler otaya çıkar. Bu da o çocukları psikolojik ve sağlık açısından rahatsız eder. Bu durum kız çocuklarının ergenlik dönemindeki psikolojilerini olumsuz etkiler. Bu çocuklar okula gitmek istemezler, arkadaşlarıyla buluşmak istemezleri, sosyal faaliyetlerde bulunmazlar" dedi.

"BÜYÜK MEMELİ KADINLARIN EVLİLİKLERİ SIKINTIYA GİREBİLİR"

Büyük memeli kadınların kendi vücudunu beğenmediğini, bu durumun evliliklerde olumsuzluğa yol açabileceğinin altını çizen Dr. Hayati Akbaş, "Bazen kadınlar doğum yaptıktan sonra göğüsleri büyümeye başlar. Bu büyüme zaman içerisinde küçülmez ve daha da artabilir. Bu da kadınların vücut yapılarını ve sağlıklarını bozar. Kadınlarda meme büyüklüğü ciddi bir sağlık ve estetik sorun olarak ele alınmalıdır. Bu kadınlar görsel olarak da kendilerini kötü hissederler. Memelerinden utanır hale gelirler. Aynaya bakmak istemezler. Kendi bedenlerinden rahatsızlık duyarlar. Bu durum evlilik hayatlarını bile sıkıntıya sokabilir. Bir kadında meme büyüklüğü varsa endişe edilmemelidir. Bu tedavi edilebilir bir durumdur. Her vücudun taşıyabileceği bir meme büyüklüğü ve şekli vardır. Bu sıkıntının tedavi edildikten sonra normal büyüklüğüne geleceği unutulmamalıdır. Büyük memeli kadınların tedavisi mutlaka estetik plastik cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Estetik plastik cerrahi uzmanı, o beden yapısına göre olması gereken büyüklükte memeyi bırakarak fazlalık olan dokuyu mutlaka oradan almalı, memeyi şekillendirerek, çekici bir hale getirmelidir. Bir kadın için bu çok önemlidir" diye konuştu.

"HASTA AMELİYATTAN 1 HAFTA SONRA İŞ HAYATINA DÖNER"

Hastaların ameliyattan 1 hafta sonra normal yaşantılarına dönebileceğini ifade eden Akbaş, "Tedavi zor değildir. Operasyon ortalama 2 saatte yapılabilir. Kadınlar, 1 haftalık süre içerisinde normal yaşantılarına dönebilir. Operasyonu kadınlar gözlerinde büyütmemeli. Bu konuda eşler birbirlerine destek olmalıdır. Normalde meme estetiği ameliyatları 18 yaşından sonra yapılabilirken, meme küçültme ameliyatlarında bazen 14-15 yaşlarında bile yapılabilir. Kadınlar, ameliyat öncesinden doktorlarla görüşerek bilgi alsınlar. Kadınlarda ideal meme büyüklüğü her kadına göre değişir. Sabit bir büyüklük ve sabit bir şekil söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Afrodizyak içeren besinler!
SAĞLIK

İşte 20 süper afrodizyak!
Anne rahmindeki bebekler sigaraya böyle tepki verdi!
SAĞLIK

Bu görüntüler şok etti! Anne rahmindeki bebekler ...
70 yaşındaki Mustafa Aydın atletik yapısı ile dikkat çekiyor!
SAĞLIK

70'lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor! Nasıl mı? İşte böyle. ...
Kansere karşı 3 önemli uyarı!
SAĞLIK

Kansere karşı 3 önemli uyarı!
Uzmanlardan Suriye'deki kimyasal saldırı için ürküten açıklama!
SAĞLIK

Uzmanlardan Suriye'deki kimyasal saldırı için ürküten ...
Hamileyken nasıl yatılmalı?
SAĞLIK

Uzmanlar uyardı: Hamileyken sağ tarafa yatmayın! Çünkü. ...
Afrodizyak içeren besinler!
SAĞLIK

İŞTE 20 SÜPER AFRODİZYAK!
Büyük göğüslü olmanın dezavantajları!
SAĞLIK

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ KADINLARIN EVLİLİKLERİ SALLANTIDA! ÇÜNKÜ...
Kansere karşı 3 önemli uyarı!
SAĞLIK

KANSERE KARŞI 3 ÖNEMLİ UYARI!
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞI 17 YAŞINDAKİ KIZA SALDIRDI! BAKIN NASIL KURTULDU...
Anne rahmindeki bebekler sigaraya böyle tepki verdi!
SAĞLIK

BU GÖRÜNTÜLER ŞOK ETTİ! ANNE RAHMİNDEKİ BEBEKLER SİGARAYA BÖYLE TEPKİ VERDİ!

10 yaşındaki Sude Ayaz kalp krizi geçirip öldü!
SAĞLIK

10 YAŞINDAKİ SUDE KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ!