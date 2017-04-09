10 yaşındaki Sude Ayaz kalp krizi geçirip öldü!

SAĞLIK HABERLERİ
09 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!
Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?
Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Sude Ayaz
SAĞLIK

10 yaşındaki Sude Ayaz kalp krizi geçirip öldü!

Kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alınan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sude Ayaz, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi

09 Nisan 2017 Pazar, 17:04:57 Güncelleme: 17:06:23 DHA

Aydın'da okulda rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alınan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sude Ayaz, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Sude Ayaz, geçen cuma sabahı okulda derse girmeden önce fenalaştı. Okul yönetiminin çağırdığı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alındı. Durum ağır olan Sude, dün akşam saatlerinde, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sude'nin ölümü, ailesi, okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Büyük göğüslü olmanın dezavantajları!
SAĞLIK

Büyük göğüslü kadınların evlilikleri sallantıda! Çünkü. ...
Afrodizyak içeren besinler!
SAĞLIK

İşte 20 süper afrodizyak!
Anne rahmindeki bebekler sigaraya böyle tepki verdi!
SAĞLIK

Bu görüntüler şok etti! Anne rahmindeki bebekler ...
70 yaşındaki Mustafa Aydın atletik yapısı ile dikkat çekiyor!
SAĞLIK

70'lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor! Nasıl mı? İşte böyle. ...
Kansere karşı 3 önemli uyarı!
SAĞLIK

Kansere karşı 3 önemli uyarı!
Uzmanlardan Suriye'deki kimyasal saldırı için ürküten açıklama!
SAĞLIK

Uzmanlardan Suriye'deki kimyasal saldırı için ürküten ...
10 yaşındaki Sude Ayaz kalp krizi geçirip öldü!
SAĞLIK

10 YAŞINDAKİ SUDE KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ!
Büyük göğüslü olmanın dezavantajları!
SAĞLIK

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ KADINLARIN EVLİLİKLERİ SALLANTIDA! ÇÜNKÜ...
Afrodizyak içeren besinler!
SAĞLIK

İŞTE 20 SÜPER AFRODİZYAK!
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞI 17 YAŞINDAKİ KIZA SALDIRDI! BAKIN NASIL KURTULDU...
Anne rahmindeki bebekler sigaraya böyle tepki verdi!
SAĞLIK

BU GÖRÜNTÜLER ŞOK ETTİ! ANNE RAHMİNDEKİ BEBEKLER SİGARAYA BÖYLE TEPKİ VERDİ!

Kansere karşı 3 önemli uyarı!
SAĞLIK

KANSERE KARŞI 3 ÖNEMLİ UYARI!