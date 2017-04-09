10 yaşındaki Sude Ayaz kalp krizi geçirip öldü!

Aydın'da okulda rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alınan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sude Ayaz, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Sude Ayaz, geçen cuma sabahı okulda derse girmeden önce fenalaştı. Okul yönetiminin çağırdığı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alındı. Durum ağır olan Sude, dün akşam saatlerinde, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sude'nin ölümü, ailesi, okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.