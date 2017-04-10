Erken beyazlayan saçlar kalp krizi habercisi olabilir mi?

Mısır'daki Kahire Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir araştırma, erken yaşlarda beyazlayan saçların kalp krizi riskini artırdığını ortaya koydu.

Sonuçları İspanya'nın Malaga kentindeki bir sağlık konferansında açıklanan araştırmaya göre; erken yaşlarda saçında beyaz olanların, olmayanlara göre kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski daha yüksek. Beyaz saçın kişinin biyolojik yaşını önemli ölçüde yükselttiğini söyleyen araştırma ekibinin başındaki Doktor Irini Samuel, "Bu durum tam olmasa da yaşlanma belirtisi ve kalp krizi riskini artırıyor. Damar hastalıkları ve saç beyazlaması aynı biyolojik durumun sonucunda ortaya çıkıyor. Genlerle alakalı. Araştırmanın sonucu kesinleşirse insanların kalp krizine yakalanıp yakalanmayacağını önceden tahmin edebileceğiz" diye konuştu.