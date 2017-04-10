Çikolata kistinde uygulanan tüp bebek tedavi yöntemleri!

SAĞLIK HABERLERİ
10 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!
Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?
Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Çikolata kisti
SAĞLIK

Çikolata kistinde uygulanan tüp bebek tedavi yöntemleri!

Op. Dr. Koray Altunay, çikolata kistinin durumu ve boyutuna göre tüp bebek tedavisi uygulandığını belirterek, tedavi şekillerini anlattı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:50:00 Güncelleme: 12:01:13

Çikolata kisti (endometriozis) kadınlarda başlıca kısırlık nedenleri arasındadır. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, çikolata kistinin durumu ve boyutuna göre tüp bebek tedavisi uygulandığını belirterek, tedavi şekillerini anlattı.

Çikolata kisti, kadının rahim iç astar dokusunun (endometrium) rahim içinde olması gereken yerin dışında karın içi herhangi bir bölgede konumlanması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Her adet döneminde yumurtalıktaki endometrial dokunun (döllenen embriyonun yerleştiği boşluk), hormonal etki ile kanaması kistleşmeye yol açar. Bu kistin içerisinde bekleyen kanamalı dokuya her adet döneminde yeni kan eklenir ve bekleyen kan koyu kıvamlı çikolata şeklini alır. Endometriozise halk arasında çikolata kisti denmesinin nedeni de budur. Zor ve uzun tedavi süreci gerektiren bir hastalık olan endometriozis (çikolata kisti) şiddetli ağrının yanı sıra infertilite (kısırlık) sebeplerinin de baş nedenleri arasında yer alır. Normal yollardan çocuk sahibi olamayan kadınların yüzde 40’ında çikolata kisti saptandığını belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, “Endometriozis vakalarında kistin yapmış olduğu etkiye göre  tedavi seçenekleri belirlenir. Çikolata kistlerini tedavi etmek için daha çok laporoskopi tekniği kullanılır. Laporoskopi ile problem oluşan bölge yıkanarak temizlenir. Bu teknik ile hasta tekrar doğurgan olabilir. Ancak endometriozis çok ilerlemiş ve gebeliğe engel olan sorunlara yol açmış ise tek çare tüp bebek tedavisidir. İlerleyen endometriozislerde ameliyat ile kısırlık probleminin hepsi ortadan kalkmaz” dedi.

Endometriozis hastaları önce ameliyat mı olmalı?

Genel olarak 5 cm’den büyük çikolata kistlerinin cerrahi olarak alınması gerekebilirse de, günümüzde artık özellikle infertilite (kısırlık) açısından tüp bebek tedavisinin öncelikli olduğunu belirten Op. Dr. Koray Altunay, “Tüp bebek tedavisi öncesi laparoskopi ile çikolata kistinin (endometrioma) alınmasının gebelik şansının artmasına ek bir yararı yok. Eğer hasta laparoskopi sonrası maksimum 1 yıl beklemeye rağmen kendiliğinden gebe kalamazsa, tüp bebek tedavisine alınmalıdır. Bu nedenle bu tip olgularda; cerrahi zararlardan kaçınmak, gebeliğe ulaşma süresini kısaltmak açısından, direkt tüp bebek tedavisi önerilir” şeklinde konuştu.

YUMURTA SAYISI VE KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Yumurtalık içerisinde endometriozis kistinin bulunmasının, tedavide yumurtalıktan elde edilen toplam yumurta sayısını ve kalitesini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Op. Dr. Koray Altunay, “Şiddetli endometriozis olgularında embriyonun rahim içerisine tutunma şansı da azalır. Bu durum transfer edilen toplam embriyo sayısının arttırılması ile telafi edilmeye çalışılmakta, bu şekilde gebelik oranlarının yüksek tutulmasına gayret gösterilmektedir” dedi.

Endometriozis’te tüp bebek tedavisi nasıl olur?

Yumurtalıklarda gebe kalma tedavilerini zora sokacak büyüklükte bir çikolata kisti yok ise ve kanalların da açık olduğu biliniyorsa tüp bebek tedavisine başlanabileceğini belirten Op. Dr. Koray Altunay, “Her ne kadar aşılama ucuz ve pratik olması sebebiyle ilk tercih olarak görülse de, özellikle şiddetli endometriozis varlığında veya endometriozise bir de erkek faktörü eşlik ettiğinde tüp bebek kararı için çok geç kalınmamalıdır” uyarısında bulundu.

ÇİKOLATA KİSTİNE ÖZEL TÜP BEBEK TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Çikolata kistinin büyük olması durumunda tüp bebek tedavisinde özel protokoller uygulandığının altını çizen Op. Dr. Koray Altunay, “Endometrioma büyük ise öncelikli tedavi olarak baskılayıcı ilaçlar ile baskılama yapılıp daha sonra tedaviye başlanabilir. Ancak bu tarz ilaçların yalancı menopoz etkisi, sıcak basması şikayeti yaratması ve kemik erimesine yol açabileceği gibi sebeplerle dikkatle kullanılması gerekir. Bu tarz hastalara kısa süreli baskılama için 2-3 ay doğum kontrol hapı da verilebilir, takiben tüp bebek tedavisine başlanır. Ancak bu iki yöntem veya direkt tüp bebeğe başlamak arasında ciddi bir fark yoktur” dedi.

Endometriosizli hastalarda long protokol denilen bir yöntemin de uygulanabildiğini belirten Op. Dr. Koray Altunay, öncelikle agonist tedavi ve takiben indüksiyon ile devam eden tedavinin daha başarılı olabileceği akla uygun gelse de, antagonist tedavi ile arasında ciddi bir fark olmadığını kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Süt, yüksek tansiyon riskini azaltır mı?
SAĞLIK

Süt içmek bakın tansiyonu nasıl etkiliyor...
Türkiye'de genç Parkinson hastası fazla...
SAĞLIK

Türkiye'de genç Parkinson hastası fazla...
Parkinson hastalarına özel egzersiz videosu hazırlandı!
SAĞLIK

İlk kez Parkinson hastalarına özel egzersiz videosu ...
Erken beyazlayan saçlar kalp krizi habercisi olabilir mi?
SAĞLIK

Dikkat saçlarınız erkenden beyazlamaya başladıysa...
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

Köpek balığının saldırdığı kız konuştu: Köpek balığının burnuna. ...
Afrodizyak içeren besinler!
SAĞLIK

İşte cinsel gücü artıran 20 süper besin!
Erken beyazlayan saçlar kalp krizi habercisi olabilir mi?
SAĞLIK

DİKKAT SAÇLARINIZ ERKENDEN BEYAZLAMAYA BAŞLADIYSA...
Açıkta satılan dondurmada 'hijyen' tehlikesi!
SAĞLIK

DONDURMA SEVERLER DİKKAT! UZMANLAR UYARDI: DONDURMAYI EĞER BÖYLE YERSENİZ...
Süt, yüksek tansiyon riskini azaltır mı?
SAĞLIK

SÜT İÇMEK BAKIN TANSİYONU NASIL ETKİLİYOR...
Parkinson hastalarına özel egzersiz videosu hazırlandı!
SAĞLIK

İLK KEZ PARKİNSON HASTALARINA ÖZEL EGZERSİZ VİDEOSU HAZIRLANDI!
Türkiye'de genç Parkinson hastası fazla...
SAĞLIK

TÜRKİYE'DE GENÇ PARKİNSON HASTASI FAZLA...
Çikolata kistinde uygulanan tüp bebek tedavi yöntemleri!
SAĞLIK

ÇİKOLATA KİSTİNDE UYGULANAN TÜP BEBEK TEDAVİ YÖNTEMLERİ!