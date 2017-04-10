Kengerin faydaları...

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Kengerin birçok yemekte kullanılabildiğini söyleyen Çoban, "2-3 liradan alıyoruz, temizleyip 8 liraya satıyoruz. Tadı çok güzel, et gibi. Diyarbakır'a, İstanbul'a, İzmir'e ve Türkiye'nin birçok bölgesine bu dönemde kenger göndermeye çalışıyoruz. Eskiden Diyarbakır, Hakkari, Şırnak taraflarından çok gelirdi ama son zamanlarda gelmemeye başladı." diye konuştu.





