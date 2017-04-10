Kengerin faydaları...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:10:17 | Güncelleme: 14:46:58
AA
Dikeni, tohumu ve kökleri farklı şekillerde tüketilebilen şifa kaynağı kenger bitkisi, yöre halkı sayesinde tüketiciye ulaştırılıyor
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Türkiye'nin çeşitli yörelerinde ilkbaharda doğal olarak yetişen ve gerek dikeni, tohumu gerekse de kökleri farklı şekillerde tüketilebilen şifa kaynağı kenger bitkisi, yöre halkı sayesinde tüketiciye ulaştırılıyor.
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Çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki dağlık kesimlerde yetişen kengerin otundan yemek, tohumlarından kahve ve kökündeki sıvıdan da sakız elde ediliyor.
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Safra kesesi, kulak zarı yırtılmalarına iyi geldiği, ayrıca sakızının diş ve diş eti rahatsızlıklarını giderdiği düşünülen kenger, Şanlıurfa'nın Karacadağ bölgesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için de geçim kaynağı oluyor.
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Kenger bitkisi için araziye çıkan kadın ve çocuklarla hayvanlarını merada otlatan çobanlar, gün boyunca binbir emekle topluyor. Semt pazarlarını süsleyen kenger, kilosu 6-10 liradan satılıyor.
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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun kenarında hem koyun otlatıp hem de kenger satan 14 yaşındaki Süleyman Arık, yılın bu aylarında kengerlerin çıkmaya başladığını anlattı.
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Hayvanlarını otlatırken çevreden de kenger topladığını belirten Arık, "Günde iki kova kenger topluyorum ve buradan geçen sürücülere satarak para kazanıyorum" dedi.
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Pazarda kenger satanlardan Sedat Çoban da Karacadağ bölgesinde köylülerin topladığı bitkiyi 2 ay boyunca sattıklarını ifade etti.
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Kengerin birçok yemekte kullanılabildiğini söyleyen Çoban, "2-3 liradan alıyoruz, temizleyip 8 liraya satıyoruz. Tadı çok güzel, et gibi. Diyarbakır'a, İstanbul'a, İzmir'e ve Türkiye'nin birçok bölgesine bu dönemde kenger göndermeye çalışıyoruz. Eskiden Diyarbakır, Hakkari, Şırnak taraflarından çok gelirdi ama son zamanlarda gelmemeye başladı." diye konuştu.
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Bitkinin kökünden de sakız elde edildiğini aktaran Çoban, özellikle diş ağrılarına iyi geldiğin bilinen sakızın da satıldığına işaret etti.
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Harran Üniversitesi (HRÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan, başta diş hastalıkları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen kenger sakızının hoş kokusu ve kendine özgü tadıyla yöre insanının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını aktardı.