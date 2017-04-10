Anne kokusuyla hayata bağlandı!

29 haftalık dünyaya gelen ve yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Nisa Nur bebek, annesinin de desteğiyle 'kanguru' bakımına alındı. Nisa bebek, annesinin şefkatiyle iki aylık yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu.

Otomotiv sektöründe çalışan Tuğba-Uğur Gülçiçek çiftinin ikinci bebekleri özel bir hastanede dünyaya geldi. 29 haftalık iken

bin 320 gram ağırlığında doğan Nisa Nur bebek, hemen hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bebek 15 gün solunum cihazına bağlı kalırken, anne ve baba bir umutla bebeklerinin sağlığına kavuşmasını bekledi. Yoğun bakım servisi, bebeğin tedavisine destek olmak amacıyla annenin bebeğiyle bir bağ kurabildiği 'kanguru' bakımını uyguladı. Anne haftanın belli günleri servise gelerek bebeğinin elini tuttu, onu kucağına aldı. Anne evinde kokusunun sindiği küçük battaniye de kuvözde bebeğin yanına konuldu. Nisa Nur bebek, annesinin kokusu ve dokunuşuyla daha hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Doktorlar ve yoğun bakım hemşirelerinin tedavisi ve bakımı sayesinde 14 gün bağlı olduğu solunum cihazından ayrılarak, sağlığına kavuştu. İki aylık hayat mücadelesinin sonucunda hastaneden iki kilo ağırlığa ulaşarak taburcu edilen Nisa Nur bebek için bir de sürpriz yapıldı.



HASTANEDE YAŞ GÜNÜ PARTİSİ

Ailesinin isteğiyle de Nisa bebeğin sağlığına kavuştuğu Ata Sağlık Hastanesinde bir yaş günü partisi düzenlendi. Partiye bebeğin ailesiyle, yeni doğan servisi sorumlu hemşiresi Besime Günel, Dr. Tarkan Akbulut, Dr. Sinan Kurtul ve yeni doğan servisi çalışanları katıldı. Yenidoğan yoğun bakım servisinde 'kanguru' olarak da bilinen ten tene temas yöntemini uyguladıklarını belirten Günel, "Bebeğimiz 14 gün boyunca solunum cihazına bağlıydı. Annesinin kokusunun sindiği battaniyeyi bebeğimizin kuvözünün yanına serdik. Öte yandan bebeğimizi annenin çıplak tenine yatırdık. Bu çalışmaların ardandan bebeğimizin tüm değerlerinin yükseldiğini gördük. Bebeğin daha az solunum cihazına bağlandığını tespit ettik. Bu tedaviye 'kanguru' bakımı diyoruz. Anne ile bebek arasında ilişkiyi, sevgiyi artıran bu yöntem tedavi başarısını artırıyor" diye konuştu.

Bebeklerine sağlık bir şekilde kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirten anne Tuğba Gülçiçek, "İki aylık süreç çok zordu. İnişli çıkışlı süreçlerimiz oldu. Sağ salim bebeğimiz taburcu oldu" ifadelerini kullandı.