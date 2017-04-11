Diş hassasiyeti nasıl geçer?

Diş Hekimi Emre Harbalioğlu, diş hassasiyetinin, dişlerin hatalı fırçalanması, dişlerde oluşan çatlaklar ve kırıklar, dişeti çekilmeleri, yeni yapılan dolgular, diş beyazlatma işlemi, diş taşı temizliği ve kök düzleştirmesi gibi tedaviler sonrasında ortaya çıkabildiğini söyledi.

SICAK YA DA SOĞUK İÇTİĞİNİZDE BUNLAR OLUYORSA...

Diş hassasiyetiyle ilgili bilgi veren Dent. Emre Harbalioğlu, "Halk arasında ağız ve diş sağlığına yönelik en sık rastlanan problemlerden birisi de diş hassasiyetidir. Çoğu zaman sıcak, soğuk, tatlı, ekşi yiyecek ve içeceklerin tüketimi ile belirti vermektedir. Diş hassasiyeti; sıcak, soğuk, tatlı, ekşi yiyecekler ve içecekler tüketildiğinde, dişler fırçalanırken, soğuk havalarda, rahatsızlık hissi, sızlama ve ağrı şeklinde kendini gösterir. Diş hassasiyetinin, dişlerin hatalı fırçalanması, dişlerde oluşan çatlaklar ve kırıklar, dişeti çekilmeleri, yeni yapılan dolgular, diş beyazlatma işlemi, diş taşı temizliği ve kök düzleştirmesi gibi tedaviler sonrasında ortaya çıkabilir" dedi.

Diş hassasiyeti tedavisi için neler yapılabilir?

Tedavi ile ilgili Dent. Harbalioğlu,"Diş hassasiyeti nedeniyle gelen hastanın sorunu diş hekimi tarafından tespit edilir. İlk aşamada hekimin önereceği hassasiyet giderici diş macunu kullanılarak sorun giderilebilir. Bu aşamada mutlaka beslenme alışkanlıkları gözden geçirilmeli, aşırı sıcak ya da soğuk gıdaların (sıcak çay/soğuk su) tüketilmesinden uzak durulmalıdır. Bununla beraber asitli içeceklerin tüketimi de azaltılmalı ve bu içeceklerden sonra ağızdaki asit seviyesinin dengelenmesi için su içmeye özen gösterilmelidir. Daha ileri vakalarda ise klinik uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Flor, hassasiyet giderici ajanlar ve lazer uygulamaları yapılabilir. Dişte ve kök yüzeyinde madde kayıpları varsa uygun dolgu malzemeleri kullanılarak açık dentin yüzeyleri kapatılır. Ayrıca uygun vakalarda açığa çıkan kök yüzeyleri ağzın başka bir bölgesinden alınan diş eti ile kapatılarak diş hassasiyetin önüne geçilebilir" diye konuştu.

"SERT FIRÇA VE AŞINDIRICI DİŞ MACUNLARI KULLANIMINDAN KAÇINILMALI"

Dent.H. Emre Harbalioğlu şu bilgileri verdi: "Tekrarlayan diş hassasiyetini önlemek için günde iki kez, yumuşak kıllı bir diş fırçası ve flor içeren bir diş macunu ile dişler fırçalanmalıdır. Ayrıca günlük olarak diş ipi/arayüz fırçası ile dişleri ara bölgeleri temizlenmelidir. Ağız bakım ürünlerinin hatalı kullanımı ile sert fırça ve aşındırıcı diş macunları kullanımından kaçınılmalı, daha ileri problemlerin önüne geçmek için mutlaka düzenli olarak diş hekimine gidilmelidir."