Kalbe ilaç: Egzersiz, beslenme, yönetilebilir stres

29. Kalp Haftası, İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıyla başladı. 10-17 Nisan arasında kutlanan Kalp Haftası nedeniyle yapılan toplantıya İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, TKV (Türk Kalp Vakfı) Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın ile TKV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven katıldı.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI ÖLÜM ORANINDA BİRİNCİ SIRADA

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; dolaşım sistemi hastalıklarının ölüm oranında birinci sırada olduğunu söyleyen Kemal Memişoğlu, geçen yıl Türkiye’deki ölümlerin yüzde 40.3’ünün dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını kaydetti. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı’nın 2015-2020 yıllarına yönelik yapıldığını aktaran Memişoğlu, “En önemlisi egzersiz yapacağız. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Toplumu kalp hastalıkları konusunda bilinçlendireceğiz. Psikolojimizi ve stresimizi yönetebilir hale geleceğiz. Bir de riskli alanlardaki kişileri tespit edeceğiz. Bunları inşallah birlikte yapacağız” dedi.

TKV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, kalp hastalıklarının tedavi edilebilir olduğunu belirterek teşhis ve tedavinin önemini vurguladı. Güven, Kalp Haftası’nda çeşitli etkinliklerle halkı bilinçlendirme çalışmaları yapacaklarını kaydetti.