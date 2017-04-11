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Yoğurt
SAĞLIK

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması giderek büyüyor!

Uzmanlar, yoğurt zararlı mı? Yoğurt kanser yapar mı? ev yoğurdu mu endüstriyel yoğurt mu? sorularına yanıt verdi

11 Nisan 2017 Salı, 10:10:41 Güncelleme: 10:57:30

Onkolog Yavuz Dizdar'ın "hazır yoğurt tüketmeyin" demesi üzerine tartışmanın pimini çekmiş oldu. 

Habertürk TV'nin haberine göre; yılda kişi başına 30 kilo yoğurt tüketimiyle dünyanın en çok yoğurt tüketen ülkesiyiz. Peki, sofralarımızın demirbaşı yoğurtlar ne kadar sağlıklı?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, "Ambalajlı, uzun ömürlü yoğurtlar ortaya çıktı. Bunlar kalıp gibi, kestiğiniz zaman suyunu salmıyor ama bunların yoğurt özelliği yok" dedi.

İddiaya; Ulusal Süt Konseyi, yazılı açıklamayla yanıt verdi: "Yoğurt sadece süt ve mayayla üretilir. Katkı maddesi koymak yasaktır, suçtur" dedi. 

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Soner ise; "Raflarda satılan yoğurtların içerisinde hiçbir şekilde süt ve maya dışında bir katkı maddesi bulunmaması gerekir. Bu, yasal olarak böyledir, eğer bunun dışında bir hareket yapılıyorsa bu suçtur" açıklamasında bulundu.

"Hazır yoğurttan uzak durun!" diyenlerden biri olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise şunları söyledi: "Bir kere uzun ömürlü oldukları için ve de pastörize oldukları için de yoğurdun içerisinde hiçbir sağlıklı madde kalmıyor. Eğer altı ay bozulmadan raflarda duruyorsa artık demek ki doğal bir şey değil."

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Soner, "Buzdolabının içinin açık olmasından dolayı ve içinde başka gıdaların da muhafaza edilmesinden dolayı bütün gıdaların üzerindeki farklı bakteriler, buzdolabının içindeki hava sirkülasyonu sırasında o yoğurda bulaşıyor. O da sonuçta; bizim 'yoğurt mayası' olarak aldığımız yoğurdun içinde, çok farklı çeşitte ve türde bakteri bulunuyor. O nedenle ortaya çıkan ürün de tabii ki raf ömrü daha kısa olan bir ürün oluyor, daha asitleşme eğiliminde olan bir ürün oluyor. Peki endüstride üretilen yoğurt nasıl? endüstride üretilen yoğurt, özellikle saf bir kültürden oluşturuluyor. 

KATKI MADDESİ YOKSA YOĞURT NASIL UZUN ÖMÜRLÜ OLABİLİYOR?

Soner, yoğurt yapan laktik asit bakterileri çok dominant bakterilerdir. Bunlar yoğurdun içindeki ana bakteri grubunu oluşturduğu için gelen diğer bakterilere karşı rekabet ortamı yaratırlar ve onları yaşatmazlar. Bütün bu nedenlerden ötürü endüstriyel yoğurtların raf ömrü daha uzun" dedi.

YOĞURDU EVDE Mİ YAPMALIYIZ YOKSA MARKETTEN Mİ ALMALIYIZ?

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Soner, "Evde yaptığımız yoğurt kesinlikle ve kesinlikle zararlı değil ama endüstriyel yoğurt da zararlı değil. İkisi de ayrı özelliklerde ve ayrı bakterileri kullanarak yapılmış ürünler" dedi. 

Prof. Dr. Karatay ise; "Kendi yoğurdunuzu kendiniz evde yapın" önerisinde bulundu. 

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