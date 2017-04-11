Şeker tüketimi ne kadar olmalı?

Sağlığı açısından günlük 50 gram şeker tüketimi yeterli olacakken, vatandaşların 150 gram şeker tüketildiği ve fazla şeker tüketiminin ciddi sağlık problemlerine yol açtığı bildirildi.

50 GRAM YETERLİYKEN 150 GRAM ŞEKER TÜKETİYORUZ

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmaları ve bu bağlamda diyalizde iyi olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa ve gelişmiş batı ülkeleriyle boy ölçüşebileceğini belirten Erk, "Özellikle böbrek sağlığı ile ilgili hizmet kalitesi gayet iyi durumda. 2011 ve 2014 yılları arasında Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu başkanlığı yaptım. 80 ülkedeki rakamlara ve standartlara baktığımızda bugün de sağlık alanındaki çalışmalarda gayet iyiyiz" diye konuştu.

Daha yapılması gereken çok iş olduğunu dile getiren Erk, şunları kaydetti: "Özellikle tuz ve şeker tüketiminin azaltılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şeker kullanımıyla ilgili enteresan bir durum var. 50 gram yeterliyken, Türk insanı olarak 150 gram şeker tüketiyoruz. 150 gramı 120 grama düşürebilirsek çok iyi olacaktır. Yani tuzun da şekerin de orantısız tüketimi sağlığa ciddi zararlar veriyor. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili kampanya başlattı. Bizde büyük destek veriyoruz. Bu bağlamda kampanyanın içerisinden çocukluk çağındaki obezite konusunu anlatıyoruz. Her sene yüzde 10 civarında çocuk obezite sayısı artıyor, onu yüzde 5'lere çekmek için uğraş veriyoruz. Yoksa Türkiye'nin geleceği karanlık olur. Sağlıklı nesillere ihtiyacımız var."

Erk, birçok konuda olduğu gibi obezite ile mücadelede de Türkiye'yi Avrupa'nın ilerisine taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"YILDA 3 BİN 200 BÖBREK NAKLİ YAPILIYOR"

Böbrek naklinin yaygınlaşması amacıyla da çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Erk, yılda 3 bin 200 böbrek nakli yapıldığını dile getirdi.Yüzde 80'in canlıdan, yüzde 20 ise kadavradan nakil yapıldığını aktaran Erk, "Kadavradan nakil oranını artırmak istiyoruz. Bunun için biraz daha çalışmamız lazım. Türk insanı esasında kadirşinastır, hayırseverdir, vericidir. Ancak biraz bu konuda cimrilik yapıyor. Zaman içerisinde bunu, beyin ölümü sonrası kadavradan bağışları artırmamız lazım" diye konuştu.