Şeker tüketimi ne kadar olmalı?

SAĞLIK HABERLERİ
11 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Şeker tüketimi
SAĞLIK

Şeker tüketimi ne kadar olmalı?

Günlük 50 gram şeker tüketimi yeterli olacakken, vatandaşların 150 gram şeker tüketildiği ve fazla şeker tüketiminin ciddi sağlık problemlerine yol açtığı bildirildi

11 Nisan 2017 Salı, 12:59:15 Güncelleme: 14:55:09

Sağlığı açısından günlük 50 gram şeker tüketimi yeterli olacakken, vatandaşların 150 gram şeker tüketildiği ve fazla şeker tüketiminin ciddi sağlık problemlerine yol açtığı bildirildi.

50 GRAM YETERLİYKEN 150 GRAM ŞEKER TÜKETİYORUZ

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmaları ve bu bağlamda diyalizde iyi olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa ve gelişmiş batı ülkeleriyle boy ölçüşebileceğini belirten Erk, "Özellikle böbrek sağlığı ile ilgili hizmet kalitesi gayet iyi durumda. 2011 ve 2014 yılları arasında Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu başkanlığı yaptım. 80 ülkedeki rakamlara ve standartlara baktığımızda bugün de sağlık alanındaki çalışmalarda gayet iyiyiz" diye konuştu.

Daha yapılması gereken çok iş olduğunu dile getiren Erk, şunları kaydetti: "Özellikle tuz ve şeker tüketiminin azaltılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şeker kullanımıyla ilgili enteresan bir durum var. 50 gram yeterliyken, Türk insanı olarak 150 gram şeker tüketiyoruz. 150 gramı 120 grama düşürebilirsek çok iyi olacaktır. Yani tuzun da şekerin de orantısız tüketimi sağlığa ciddi zararlar veriyor. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili kampanya başlattı. Bizde büyük destek veriyoruz. Bu bağlamda kampanyanın içerisinden çocukluk çağındaki obezite konusunu anlatıyoruz. Her sene yüzde 10 civarında çocuk obezite sayısı artıyor, onu yüzde 5'lere çekmek için uğraş veriyoruz. Yoksa Türkiye'nin geleceği karanlık olur. Sağlıklı nesillere ihtiyacımız var."

Erk, birçok konuda olduğu gibi obezite ile mücadelede de Türkiye'yi Avrupa'nın ilerisine taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"YILDA 3 BİN 200 BÖBREK NAKLİ YAPILIYOR"

Böbrek naklinin yaygınlaşması amacıyla da çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Erk, yılda 3 bin 200 böbrek nakli yapıldığını dile getirdi.Yüzde 80'in canlıdan, yüzde 20 ise kadavradan nakil yapıldığını aktaran Erk, "Kadavradan nakil oranını artırmak istiyoruz. Bunun için biraz daha çalışmamız lazım. Türk insanı esasında kadirşinastır, hayırseverdir, vericidir. Ancak biraz bu konuda cimrilik yapıyor. Zaman içerisinde bunu, beyin ölümü sonrası kadavradan bağışları artırmamız lazım" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Tüp bebek tedavisi kanseri tetiklemez"
SAĞLIK

"Tüp bebek tedavisi kanseri tetiklemez"
3 boyutlu burun ameliyatı canlı bağlantıyla yapıldı
SAĞLIK

3 boyutlu görüntülerini ilk kez canlı yayınladılar!
"Karbonhidrat akneye neden oluyor"
SAĞLIK

Bu yiyecekler sivilce yapıyor!
Yoğurttaki katkı maddesi tartışması giderek büyüyor!
SAĞLIK

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması iyice alevlendi!
Kalbe ilaç: Egzersiz, beslenme, yönetilebilir stres
SAĞLIK

En iyi ilaç: Egzersiz, beslenme, yönetilebilir stres
Kalbi koruyan gıdalar nelerdir?
SAĞLIK

Spermidin maddesi içeren gıdalar tüketirseniz...
Hamilelerde şeker yüklemesi testi fayda sağlıyor!
SAĞLIK

HAMİLELERDE ŞEKER YÜKLEMESİ TESTİ ZARARLI MI?
Beyin sağlığı ve hafıza için besin önerileri!
SAĞLIK

BEYİN SAĞLIĞI VE HAFIZA İÇİN BESİN ÖNERİLERİ!
Parkinson belirtileri ve tedavisi!
SAĞLIK

KOKU KAYBI YAŞIYOR AMA CANLI RÜYALAR GÖRÜYORSANIZ...
"Karbonhidrat akneye neden oluyor"
SAĞLIK

BU YİYECEKLER SİVİLCE YAPIYOR!
3 boyutlu burun ameliyatı canlı bağlantıyla yapıldı
SAĞLIK

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLERİNİ İLK KEZ CANLI YAYINLADILAR!
"Tüp bebek tedavisi kanseri tetiklemez"
SAĞLIK

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ KANSERİ TETİKLEMEZ"