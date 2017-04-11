Zencefil, soğuk algınlığı ve gribe iyi gelmesinin yanı sıra iştah açıcıdır, kalp ritmini düzenler, cinsel gücü artırır. Ancak Türkiye iklimine uygun olmayan bir bitki olan zencefil yurtdışından ithal ediliyor.

Baharat olarak çeşitli yemeklere ve içeceklere eklenen zencefil şifa amaçlı da kullanılıyor. Zencefilin kök kısımları açık havada kurutulduğunda gri, dış tabakası soyulup suyla yıkanıp güneşte kurutulursa beyaz zencefil elde ediliyor.



Yaş zencefil, dilimlenerek sıcak suya atılıp demlemeye bırakılır, sonra içine bir miktar bal eklenip içilirse çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Yemek ve içeceklerin yanı srıra pastalara da zencefil eklenebilir.

Japonya ve Hindistan'da çok fazla tüketilen zencefilin en önemli özelliği, bileşenindeki uçucu yağlar ve yapısındaki fenoldür. İçerdiği B ve C vitaminleri, bitkiyi oldukça önemli bir hale getiriyor. Zencefilin kanser tedavisinde dahi kullanıldığı belirtiliyor.

Zencefili alırken şunlara dikkat etmek gerekiyor; yaş ve taze olmasına mutlaka dikkat edilmeli. İki yaşından küçük çocukların ise zencefil tüketmemesi gerekiyor. Her şeyin fazlası zarardır mantığından yola çıkılarak, zencefilin de belli bir dozu aşmaması gerekiyor. Ayrıca kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

PEKİ ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

* Zencefil ishali keser ve gaz söktürücüdür.

* İştah acıcıdır.

* Mide bulantısına iyi gelir.

* Yatıştırıcı etkisi vardır.

* Bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir.

* Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir.

* Öksürük kesicidir.

* Antioksidan özelliği vardır.

* Kalp ritmini düzenler.

* Cinsel gücü artırır.

ZENCEFİL HER DERDE DEVA

Zencefilin her derde deva bir bitki olduğunu ve kolesterolün düşmesine yardımcı olduğunu belirten Beslenme Uzmanı Ender Saraç ise şunları söyledi: "Aynı zamanda zencefil, nezle, grip ve soğuk algınlığına karşı yardımcı oluyor. Soğuk algınlığını gideriyor. Erkeklerde cinsel açıdan güçlendirici bir özelliği var. Bağışıklık sistemi için çok faydası var. Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Binbir derde deva..." dedi.

İŞTAHI AZ OLANLAR ZENCEFİL TURŞUSU TÜKETSİN!

Ihlamurla zencefil çayının soğuk algınlığına çok iyi geldiğini kaydeden Saraç, sözlerine şöyle devam etti: "Toz zencefili bir baharat gibi yemeklerinize dökebilirsiniz. Taze zencefil çok güzel. Fiyatı uygun. Taze zencefili çok rahat bir şekilde evde yetiştirebilirsiniz. Zencefilin turşusunu yapabilirsiniz. İştahı az olan ve zayıf olup kilo almak isteyenler için, zencefili iri parçalar halinde kırın, bolca limon koyun, kaya tuzu ve nohutla turşu yapın. İçine sarımsak da koyabilirsiniz."