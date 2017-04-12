"Şile sağlık ve turizm merkezi olacak"

İstanbul'un yaz döneminde en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan Şile’nin çehresi, Yeni Devlet Hastanesi ve Liman Yenileme ve Rekreasyon projelerinin hayata geçmesiyle değişecek.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; yeni yatırımlarla, ilçenin sağlık, ticaret ve turizm alanında cazibe merkezi olması hedefleniyor. İhalesi yapılan 75 yataklı ve tam kapasiteli devlet hastanesi Şile-İstanbul yolu üzerinde Meşrutiyet Kavşağı karşısı, Orman Genel Müdürlüğü yanına yapılacak. Şile’nin çehresinin değişmesini sağlayacak bir diğer yatırım da 120 bin metrekare alana yapılan Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesi olacak. Yatırımlarla ilgili konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, “Şile yeni yatırımlarla model bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni Şile Devlet Hastanesi, Diyabet Merkezi, Engelli Merkezi ve sağlık alanında açılacak Sağlık Bilimleri yüksekokulları ile Şile bir sağlık kenti olacak. İnşasına başlanan Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesi’nin de 2017 yılı içerisinde bitmesini hedefliyoruz” dedi.