Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yurtdışına çıkacak sağlık çalışanlarının, müdürlükçe hazırlanacak "Yurtdışına çıkmalarında mahsur yoktur" ibareli yazı almaları gerektiğini duyurdu.

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile illerde halk sağlığı müdürü ve genel sekreterlerin uygun görüşü ile il sağlık müdürü tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı bildirilmiş olup, işlemler müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu itibarla yurtdışına çıkacak hususi ve hizmet damgalı kurumunuz personeli ve pasaport hamili olan eş ve çocuklarının yurtdışı çıkış işlemleri için müdürlüğümüzce hazırlanacak 'Yurtdışına çıkmalarında mahsur yoktur' ibareli yazıyı her yurtdışı çıkış işlemleri öncesi almaları gerekmektedir" denildi.