İlaç kullanırken nelere dikkat edilmeli?

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Hastalandığımızda ya da bir yerimiz ağrıdığında hemen ilaçlara sarılırız. Öyle ki uzman tavsiyesi olmadan kullanılmaması gereken ilaçlar, zaman zaman dost tavsiyesiyle dahi kullanılır oluyor. Ancak bilinçsizce kullanılan ilaçlar şikayetinizi ortadan kaldırmayacağı gibi çok ciddi sorunlara bile neden olabilir.