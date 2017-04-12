Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ücretsiz kanser ilacı müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarının tedavi ve ilaç masraflarının devletin üstleneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki referandum mitinginde yaptığı konuşmada; Başbakan Binali Yıldırım ile kanser ilaçlarıyla ilgili sıkıntıları konuştuklarını dile getirerek, "Geçen başbakanımızla konuştuk, kanserle ilgili ilaçlarda bir sıkıntı vardı. Kanserli hastalarımızın ilaçlarının masraflarını kendileri karşılaşaması gibi bir durum vardı. Bunu da 'Devlet halledecek' dedik. İnşallah hazırlıklar ona göre yapılıyor, bu tür hastalarımızın tedavisini devlet olarak üstleneceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıkların yapıldığını kaydetti.
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YORUMLAR 4
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Misafir 39 dakika önceALLAH razı olsun senden reis...00
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Misafir 44 dakika önceHelal olsun00
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Misafir 46 dakika öncebir kanser hastasi olarak guzel bir uygulama yaklasik 2 yildir kemoterapi ilaclarimi devlet hastanesinde aliyorum.00
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Misafir 50 dakika öncekanser yapan sigara yasaklansa sorun ortadan kalkar kanımca30
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