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Pancar detoksu
SAĞLIK

Pancar detoksu ile kilo verilir mi?

Beslenme-Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Uzm. Dyt. Gizem Keservuran pancarın sihirli güçleri ile ilgili önemli bilgiler verdi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:43:31 Güncelleme: 17:44:51

Sağlık deposu olan Pancar'ın faydaları saymakla bitmiyor. Beslenme-Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Uzm. Dyt. Gizem Keservuran pancarın sihirli güçleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

AKŞAM DETOKSU VE PANCAR SİHRİ

Ispanakgiller ailesinden olan pancar, geçtiğimiz yılın gözde süper besinlerinden biriydi. Hiç de hksız sayılmaz, bu popülerliği fazlasıyla hak ediyor. Pancar yağ oranı düşük , antioksidanlarla kaplanmış adeta bir vitamin mineral deposu .

Pancar ın yeşil yaprakları demir ve vıt A ve C deposu iken , kendisi yani yumru kısmı kusurusuz bşr folik asit, manganez, potasyum ve lif kaynağıdır.

Pancar yıllarca karaciğer detoksunda kullanılmış, aynı zengin içeriği ile karaciğerin detoks kapasitesini arttırır. Pancardaki kalori oranı çok düşük olduğu gibi yüksek oranda lif içerir. Buda kilo almanıza sebep olabilen yiyeceklerden daha az tüketmenizi sağlar.
Pancar glutatyon peroksidaz enzimini içerir bu enzim, beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlar. Aynı zamanda da amino asitlerden glutamin in de zengin kaynağıdır.

Kilo vermeye çalıştığınızda çoğu doğal sebzeyi yemeniz harika bir yol diyebiliriz. Fakat özellikle pancar ile hazırlayacağınız Akşam Detoksu ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi ve tokluk hissini verdiği gibi bağırsakların da doğru çalışmasını sağlayarak kilo verme sürecinizde vazgeçilmezdir.

Pancar mı, Pancar Suyu mu?

İşte dikkat edilmesi gereken soru: 1 Pancar  8 mg  (+-2) şeker içerir. Buda zayıflamak isteyen kadınlar için istenmeyen bir durum. Fakat pancarın suyu sıkıldığında şeker / karbonhidrat  posa kısmında kalır ve süzülmez.

Bu nedenle pancar suyu şekersiz ve bol lifli içeriği ile (2.3gr) tok tutarken bağırsakları da maksimum düzeyde çalıştırır. Ayrıca içeriğindeki B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri ile birlikte demir ve karoten açısından da zengindir.

PANCAR SUYU VE PROBİYOTİK AİLE AKŞAM DETOKSU

Doğru bağırsak florasına sahip değilseniz ne yaparsanız yapın kilo veremezsiniz. Ya da tehlike sınırında kilo verirsiniz. Bu nedenle ilk yapmanız gerekenlerden biri de bağırsaklarınızın florasını dengelemek olacaktır.

Yakın zamanda yapılan bilimsel çalışmalar da probiyotikler ile sağlıklı kilo vermenin birbiri ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir.

Akşam Detoksu için içerik: 

1. 3 Adet Taze Pancar (Sert, yuvarlak, lekesiz ve yoğun kırmızı renkte olanları tercih edin.)
2. Probiyotik (100 ml)

Akşam Detoksu Hazırlanışı

3 adet pancarınızı yıkadıktan sonra 4 parçaya bölün ve meyve sıkacağında sıkın. Posasını tekrar sıkmayın. 

Çıkardığınız pancar suyuna 1 Ölçek (5 ml / 1 tatlı kaşığı) Probiyotik ekleyin ve hafifçe karıştırın.

Bunu her akşam yemeği öncesi veya yemek sırasında için. Hem yemeği az yiyeceğiniz gibi hem de sindirim sisteminizi düzenleyecek ve kilo vermenizi hızlandıracaktır.

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