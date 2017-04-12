Lazer ile 10 dakikada hemoroid ameliyatı!

SAĞLIK HABERLERİ
12 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Hemoroid
SAĞLIK

Lazer ile 10 dakikada hemoroid ameliyatı!

8-10 yıldır dünya genelinde kullanılan ancak ülkemizde son 4-5 yıldır uygulanan lazerli ameliyat, 5-10 dakikada gerçekleştiriliyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:52:07 Güncelleme: 17:54:59

Lazer teknolojisiyle yapılan ameliyat yöntemiyle hemoroid sorun olmaktan çıkıyor. Lazerli ameliyatların 5-10 dakikada gerçekleştirildiğini kaydeden Op. Dr. Ömet Lütfi Akgül, "Avantajı kısa bir yöntem olması, ameliyat sonrası ağrı olmaması, hastanın ay gün içerisinde taburcu olabilmesi. Böylece normal sosyal hayatına ve işe geri dönüş sağlayabilmesidir" dedi.

Hemoroid hastalarının ağrısız, sızısız sağlığına kavuşmasını sağlayan lazer ile ameliyat yöntemi artık Diyarbakır'da da kullanılmaya başlandı. 5-10 dakikalık ameliyatlar sonrası hastaların aynı gün içerisinde tekrar taburcu edildiği kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömet Lütfi Akgül, bu tedavinin kısa bir yöntem olduğunu, ameliyat sonrası ağrıların olmadığını ve hastanın aynı gün içerisinde normal sosyal hayatına ve işe geri dönüş sağlayabildiğini kaydetti.

"HASTALAR SON EVREDE HASTANEYE BAŞVURUYOR"

Hemoroid hakkında bilgiler aktaran Dr. Akgül, "Hemoroid yerleşim yerine göre ikiye ayrılır iç ve dış olmak üzere. Hastalığın erken döneminde sadece makatta az miktarda kanama, kaşıntı gibi yakınmalar olur, daha sonraki dönemlerde kanamaya, dışkılama sırasında makatta oluşan şişlikler eşlik eder. Özellikle bu dönemlerde hemoroid bakterilerinin yani memelerinin dışarı çıkmış olması nedeniyle makat devamlı ıslak hale gelir ve bu durum şiddetli ağrı dışında kaşıntıyı da neden olur. Bir de hemoroidin akut dönem özellikleri var yani aciliyet teşkil eden dönemleri vardır. Bu dönemlerde hemeroid aniden dışarı doğru çıkar, orada bulunan kan pıhtılaşır ve bu çok ciddi ağrı yapar. Hasta acilen doktora gitmek zorunda kalır. Yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi hastaların hemoroid noktasındaki bilgisizlikleridir aslında. Çünkü hastalar utandıkları için bu noktada kendilerince birçok tedavi yöntemi denemekte ve genellikle ileri evre durumuna geldikten sonra hastaneye başvurmaktadır" diye konuştu.

"KISA VE AĞRISIZ BİR YÖNTEM"

Dünyada şuanda son teknoloji olarak hemoroidde lazer tedavisi kullanıldığını kaydeden Dr. Akgül, şunları kaydetti:
"Bu tedavi yaklaşık 8-10 yıldır dünya genelinde kullanılıyor ancak ülkemizde son 4-5 yıldır uygulanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır'da ise lazer tedavisi yeni bir yöntemdir. Yaklaşık 4-5 aydır uygulamaktayız. Lazer hemoroid tedavisi 5-10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşiyor. Lokal anestezi dediğimiz sadece o bölgenin uyuşturulmasıyla veya belden uyuşturma ile hastanın isteğine bu işlemi uygulayabiliriz. Avantajı kısa bir yöntem olması, ameliyat sonrası ağrı olmaması, hastanın ay gün içerisinde taburcu olabilmesi. Böylece normal sosyal hayatına ve işe geri dönüş sağlayabilmesidir. 5-10 dakikalık bir ameliyat süresi var. Başarı oranı klasik ameliyatına göre daha iyi olduğuna dair yayınlar zaten yayınlandı. Klasik ameliyatlarda oradaki memeyi keserek çıkardığımız için hastalar ameliyat sonrası o bölgede ciddi ağrılar duyabilmektedirler. Lazer yöntemiyle biz o bölgede sadece küçük bir kesi yaparak, lazer probunu içeri doğru iterek hemeroidin yani basurun kökündeki ana damarını yakıyoruz. Bu işlem aslında tutkalla yapıştırmaya benzer. Tutkalla yapıştırmak gibi bizde basurun olduğu bölgedeki damarları o bölgeye yapıştırarak böylece beslenmesini bozuyoruz. Ameliyat sonrası hastalarımız genelde ağrı tarif etmemekte ve normal yaşantısına devam etmektedir."

"FARKLI HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE DE UYGULANIYOR"

Çeşitli başka hastalıkların tedavisinde de lazer tedavi yöntemi uygulandığını belirten Dr. Akgül, "Biz bu yöntemi hemoroid tedavisiyle birlikte kıl dönmesi dediğimiz Pilonidal Sinüs'de, çatlak dediğimiz Anal fissür'de aynı şekilde köprü ve delik dediğimiz Anal fistür ameliyatlarında uygulamaktayız. Aynı şekilde bu hastalıklarda bu yöntemi başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Bu bahsettiğim hastalıkların çoğu makat yani büyük abdest bölgesinde olduğu için kesinlikle bu noktayı utanıp sıkılmadan en yakınında bulunan bir genel cerrah uzmanına başvurmalarını öneririz. Çünkü son dönemde uygulamış olduğumuz lazer tedavisiyle artık eskisi gibi ağrı, sızı oluşmamakta ve aynı gün içerisinde hastalar korunmaktadır. Bölgemizde yaptığımız lazerle tedavi yeni bir yöntem 4-5 aylık bir süre içerinde bunları uyguladık ve geri dönüşlerin çok başarılı olduğunu gördük. Bölge için bir ilk sayılır" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Bahar alerjilerinin etkisi vazelinle azaltılabilir"
SAĞLIK

Burun kanatları ve dudak üstünüze vazelin sürerseniz.. ...
Kahve tüketimi kalp ritmi bozukluğuna neden olabilir!
SAĞLIK

Kahveyi fazla içiyorsanız dikkat!
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si tütünden'
SAĞLIK

Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si tütünden...

Kapalı alanlarda sigara içiliyor!
SAĞLIK

'Yasağa rağmen kapalı alanlarda nargile ve sigara ...
İlaç kullanırken nelere dikkat edilmeli?
SAĞLIK

Aç karnına alınması gereken ilacı tokken alırsanız...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ücretsiz kanser ilacı müjdesi!
SAĞLIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ücretsiz ...
Kahve tüketimi kalp ritmi bozukluğuna neden olabilir!
SAĞLIK

KAHVEYİ FAZLA İÇİYORSANIZ DİKKAT!
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si tütünden'
SAĞLIK

KANSERE BAĞLI ÖLÜMLERİN YÜZDE 22'Sİ TÜTÜNDEN...

Lazer ile 10 dakikada hemoroid ameliyatı!
SAĞLIK

LAZER İLE 10 DAKİKADA HEMOROİD AMELİYATI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ücretsiz kanser ilacı müjdesi!
SAĞLIK

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ÜCRETSİZ KANSER İLACI MÜJDESİ!
"Bahar alerjilerinin etkisi vazelinle azaltılabilir"
SAĞLIK

BURUN KANATLARI VE DUDAK ÜSTÜNÜZE VAZELİN SÜRERSENİZ...
İlaç kullanırken nelere dikkat edilmeli?
SAĞLIK

AÇ KARNINA ALINMASI GEREKEN İLACI TOKKEN ALIRSANIZ...