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Kalıcı kilo vermenin yolları!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, kalıcı kilo kaybı için sağlıklı beslenmenin yaşam şekli haline gelmesi gerektiğine dikkat çekti

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:13:55 Güncelleme: 10:30:08

Yaz mevsimi yaklaşmaya başladıkça hemen hepimizi fazla kilolarımızdan bir an önce kurtulma telaşı sardı. Ancak dikkat! Eğer kilo vermenin çözümünü sıkı diyetlerde arıyorsanız, bu düşüncenizden bir an önce vazgeçmelisiniz. Unutmayın ki hızla verdiğiniz kilolar yağ kaybına değil, vücudun kısa süreli su kaybına neden oluyor. Dolayısıyla tartıdaki sonuç sizi önce mutlu etse de kilo kaybı kalıcı olmadığı için sonrasında hüsrana uğratabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, kalıcı kilo kaybı için sağlıklı beslenmenin yaşam şekli haline gelmesi gerektiğine dikkat çekiyor.



1. GÜNE KAHVALTI İLE BAŞLAYIN

Birçoğumuz zamansızlık veya iştahsızlık nedeniyle sabahları kahvaltı yapmıyor veya geçiştiriyoruz. Ancak kahvaltı günün en önemli öğünü. Çünkü kahvaltıyı atlamak veya geçiştirmek iştah metabolizmanızı etkiliyor ve bir sonraki öğünde daha da acıkarak fazla yemek yemenize yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan bu düzenin vücudun yağ depolarını artırması sonucu kilo almanıza sebep olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: “Hatta kan şekeri seviyenizin de düzeni bozulduğu için özellikle gece yemek yeme sendromuna da neden olabiliyor. Yapılan birçok çalışma iyi bir kahvaltıyla güne başlayanların kilo vermede daha başarılı oldukları ve iştah kontrolünü daha iyi yönettiklerini gösteriyor. Bu nedenle her gün kahvaltıya zaman ayırıp kilo vermenizi kolaylaştırabilir, varsa ani yemek ataklarınızı önleyebilirsiniz.”

2. SU BARDAĞINI YANINIZDAN AYIRMAYIN

Kilo problemi yaşamanızın bir diğer sebebi de yeterince su içmemeniz olabilir. Su, vücudun en çok gereksinim duyduğu bir besin öğesi. Aynı zamanda metabolizmanızın çalışmasında ve yağ yakımının devam edebilmesinde de önemli bir yere sahip. Vücutta yağ yakımı başladığında toksik maddeler de oluşuyor ve bu maddelerin dışarı atılması için vücut suya ihtiyaç duyuyor. İşte bu nedenle yağ yakımınızın artması için su içmeniz şart. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, içmek için susama hissini de beklememeniz gerektiğini belirterek, “Kadınlar günde ortalama 10-12 bardak, erkekler de 12-14 bardak su içmeli.” diyor. Su tüketmekte güçlük çekiyorsanız suyunuzun içerisine tarçın, elma, limon, nane dilimleri ekleyebilirsiniz. Böylece hem su tüketiminiz artar, hem de varsa vücudunuzdaki ödemi de atarsınız.


 
3. TUZLUĞU SOFRADAN KALDIRIN

Mevsim geçişlerinde vücutta ödem birikimi olabiliyor. Yani vücudunuz sıvı tutabiliyor, bunun sonucunda elde, ayaklarda ve göbek çevresinde yoğun şişkinlik hissedilebiliyor. Vücuttaki ödem probleminde öncelikle en doğru çözüm tuzu kısıtlamak. Tuz tüketimini günde 4 ila 5 gram arasında kısıtlayın. Yemeklerinizi tatlandırmak için tuz yerine baharatlar kullanın. Bunun yanı sıra ödem atıcı çaylardan da faydalanabilirsiniz. Ödem atıcı çaylar arasında yer alan yeşil çayı tansiyon probleminiz yoksa günde 2-3 fincan tüketebilirsiniz.


 
4. SABAHLARI SPOR YAPIN

Sağlıklı bir yaşam ve kilo vermek için haftanın 3 günü spor yapmayı asla ihmal etmeyin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sabah aç karnına yapılan yürüyüşlerin yağ yakımını hızlandırdığını ve daha kolay kilo verilmesini sağladığını belirterek, “İnsülin direnci veya hipoglisemi gibi sağlık problemleriniz yoksa yürüyüşleri sabah yapmayı tercih edin. Gün ortası veya akşam spor yapacaksanız ara öğünden 1 saat, ana öğünden ise 2,5 saat sonra olmasına dikkat edin” diyor. Spor yaparken doğru beslenmeniz de çok önemli. Spor denildiğinde proteinden zengin beslenilmesi gerektiği düşünülüyor. Ancak et, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller gibi protein kaynakları kadar, tam buğday ekmek, bulgur pilavı ve taze meyveler gibi karbonhidrat kaynaklarına da beslenmenizde mutlaka yer verin. Bunun nedeni ise spor yaptıktan sonra yorulan kaslarınızın toparlanabilmesi için protein kadar karbonhidrat kaynaklarına da ihtiyaç duymaları.

5. TAHLİL YAPTIRIN

Kilo verememekten yakınıyorsanız bunun tek nedeni beslenme alışkanlıklarınız olmayabiliyor. Düşük metabolizma hızı, hormonlar, vitamin eksiklikleri ve iyi çalışmayan tiroit bezleri de kilo vermenizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı bir hekimle görüşüp kilo vermeye engel herhangi bir sorununuz olup olmadığından emin olun. Tahlil sonuçlarınıza göre uygulanacak olan ilaç tedavisi ve diyet kilo vermenizi olumlu yönde etkileyecektir.

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