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Menenjit
SAĞLIK

"Ölümcül menenjitten aşıyla kurtulmak mümkün"

Prof. Dr. Nuran Salman, her 10 çocuktan birinde ölüme, sağ kalanlarda ise işlev ve doku bozukluklarına yol açan meningokok menenjitten aşılarla korunmanın mümkün olduğunu bildirdi

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:15:30 Güncelleme: 14:09:25 AA

İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nuran Salman, her 10 çocuktan birinde ölüme, sağ kalanlarda ise işlev ve doku bozukluklarına yol açan meningokok menenjitten aşılarla korunmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Salman, meningokok menenjitin özellikle kış sonu, ilkbahar başlarında görüldüğünü söyledi.

"HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ HER 10 ÇOCUKTAN BİRİ ÖLÜYOR"

Sağlık Bakanlığı aşı takviminde çok fazla sayıda aşı olduğunu belirten Salman, ancak henüz resmi takvime girmeyen bazı aşılar da bulunduğunu kaydetti. Salman, bunlardan birinin de menenjit etkeni bulunan meningokok aşıları olduğunu ifade etti. Meningokok menenjitin çok ciddi bir hastalık olduğunu vurgulayan Salman, "Öldürücüdür, hastalığın görüldüğü her 10 çocuktan biri ölür. Her yaş grubunda görülür. Özellikle de 5 yaş altındaki çocuklarda daha fazla görülmektedir. İlk baştaki bulguları çok sinsidir. Karşımıza nezle ya da grip gibi çıkabilir ama saatler içinde menenjit tablosu gelişir ve çocuk her türlü çabaya rağmen kaybedilebilir. Çok sinsi geliştiği için ilk başlarda yanlış tanı da konulabilir. Tanı konulması güçtür" dedi.

Sağ kalanlarda doku bozukluğuna neden oluyorSalman, meningokok menenjitin sağ kalan hastalarda da sekel (bir hastalıktan kalan işlev veya doku bozukluğu) bıraktığını ifade ederek, "Yüzde 9 gibi işitme kaybı yapar. Bunun dışında öğrenme güçlükleri, kollar ve bacakların morararak kesilmesi gibi sekeller var. Bu sekeller de ömür boyu çocuğun başarılı olmasını etkileyen bir durumdur" diye konuştu.

"AŞILAR HER YAŞ GRUBUNA UYGULANABİLİR"

Türkiye'de artık meningokok menenjite karşı değişik aşıların bulunduğuna değinen Salman, şunları kaydetti: "Meningokok menenjitten aşılarla korunmak mümkün. Aşılar her yaş grubuna uygulanabilir. Özellikle iki ayın üstünde uygulanmaktadır. Ama ileri yaşa kadar uygulanabilir. Menenjiti azaltmakta, hatta yok olmasını sağlamakta da büyük rol oynayacağı düşünülmektedir. Böylece ileride, kurtulduğumuz diğer birçok hastalık gibi meningokok menenjit ve ağır tablosundan da kurtulmuş oluruz. Meningokok menenjit aşılarında grip aşısı gibi 'Belirli bir dönemde yapacaksınız' durumu söz konusu değildir. Aksine her mevsim yapılabilir."

Türkiye genelinde meningokok menenjit için aşılamanın istenen düzeyde olmadığına dikkati çeken Salman, "Bu hastalık salgın da yapabiliyor. Salgın yaptığında bir okulda bir çocuktan başka birine rahatlıkla geçebiliyor" dedi.

Vatandaşlara, çocuklarını meningokok menenjite karşı mutlaka aşılatmaları önerisinde bulunan Prof. Dr. Salman, bunların emniyetli, yan etkileri bulunmayan ya da az olan aşılar olduğunu bildirdi.

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