Sağlık Sokağında vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapılıyor!

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Dünya Sağlık Haftası nedeniyle Kocaeli'nin Gebze İlçesinde sağlık stantlarının kurulduğu Sağlık Sokağı oluşturuldu

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:40:02 Güncelleme: 16:42:03 İHA

Dünya Sağlık Haftası nedeniyle Kocaeli'nin Gebze İlçesinde sağlık stantlarının kurulduğu Sağlık Sokağı oluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü birlikteliğiyle Gebze'de Sağlık Sokağı kuruldu. 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla oluşturulan Sağlık Sokağı, geçtiğimiz günlerde İzmit Sekapark'ta kurulmuştu. Sağlık Sokağı 10 Nisan tarihinde de Gebze Milli İrade Kenti Meydanına kuruldu. Sokakta oluşturulan stantlarda vatandaşlara sağlık testlerinden, çocuklar için diş sağlığı taramasına ve organ nakline kadar pek çok konuda bilgiler veriliyor.

"İKİ GÜNDE YAKLAŞIK 250 ÇOCUĞA BAKTIK"

Çocuklar için yapılan diş taramaları ile ilgili bilgiler veren Diş Hekimi Seval Durgun Topçu, "Sağlık Sokağı çok güzel bir amaca hizmet ediyor. İki gündür yaklaşık 250 çocuk hastaya baktık. Ağız diş sağlığı eğitimi yaptık, tarama yaptık ve çocuklara diş fırçası ile diş macunu dağıttık. Vatandaşa önerimiz, biz maalesef anne ve babamızdan yeteri kadar eğitim alamadığımız için diş fırçalama alışkanlığımız yok. Bu yüzden çocuk yaştan başlayarak ağız diş sağlığına önem vermelerini günde en az 2 kere dişlerini fırçalamaları gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

3 buçuk yaşında ki çocuğu Muhammed'in dişlerini kontrol ettiren Hacer Balaban, "Çok güzel bir stant kurulmuş çocuklar için. Çocuklara alışkanlık açısından, çocukları bilgilendirmek açısından çok faydalı olmuş bu stant" şeklinde konuştu.
"Halkımızın ilgilisi nedeniyle diğer ilçelerimizde de sağlık sokağını kuracağız"

Kurulan Sağlık Sokağı ile ilgili bilgiler veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mürsel Durmaz, "7-13 Nisan tarihleri arasında Dünya Sağlık Haftası kutlandığı için bizde bu haftayı uygun bir konu ile değerlendirelim istedik. İlk etkinliği İzmit'te yaptık ve çok ilgi gördü. İkincisine şuan da Gebze'de yapıyoruz. Aslında burası ile sınırlı tutacaktık ama halkımızın ilgisi nedeniyle diğer ilçelerimizde de kanser tarama, akılcı ilaç, 112, organ bağışı olmak üzere 12 stant ile birlikte halkımızı bilinçlendirmek maksadımız. Halkımızı bilgilendirerek sağlıkta belli bir seviye yakalamak istiyoruz. Sağlıklı beslenmeyi, obezite ile mücadeleyi, organ bağışının gerekliliği ya da 112'nin gereksiz aramaları gibi konuları halkımıza anlatıyoruz. Halkımızda bundan çok memnuniyet duyuyor. Bazı konularda taramalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİ'DE BİN 600 VATANDAŞ DİYALİZE GİRİYOR"

Organ Bağışı beyanında Kocaeli'nin Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu belirten Durmaz, "Organ bağışını Kocaeli Sağlık Müdürlüğü olarak çok ciddiye alıyoruz. Türkiye'de organ bekleyen sayısı 70 bini aştı. Yaklaşık 60 binin üzerinde diyalize giren hastamız var ve bunların yaklaşık bin 600'ü Kocaeli'den. Bunlarda organ, böbrek çalışmadığı için böbreğe ihtiyacı var. Bizim organ bağış sisteminde yaklaşık 29 bin insanımız kayıtlı. Geri kalanının organ bulmaya ümidi yok. Avrupa'da dört kişiden üçü organ naklini kadavradan elde ederken biz maalesef akrabalarımızdan yaptırıyoruz. Kocaeli'de organ bağışı konusunda çok büyük bir teveccüh var. Kocaeli, İstanbul ve İzmir'den sonra üçüncü sırada organ bağışı beyanında" dedi.

Dünya Sağlık Haftası kapsamında Gebze Kent Meydanına kurulan Sağlık Sokağı 13 Nisan tarihine kadar açık olacak.

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