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SAĞLIK

Prof. Dr. Arat: Her bir hücre aynımızı ortaya çıkarabilir

Prof. Dr. Sezen Arat, "Vücudumuzda milyonlarca, trilyonlarca hücre var. Her bir hücre aynımızı ortaya çıkarabilir" dedi

14 Nisan 2017 Cuma, 08:43:09 Güncelleme: 09:26:25 AA

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen Arat, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğunca düzenlenen toplantıda, dünyada birçok ülkede klonlama teknolojisiyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Klonlanan koyun Dolly'nin bu işin simgelerinden olduğunu ifade eden Arat, Türkiye'de de Marmara Bölgesi'nde yaşayan boz ırk sığırının başarıyla klonlandığını belirtti.

"BİR ANDA MİLYON TANE OLABİLİRSİNİZ"

Klonlama teknolojisiyle ilgili Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde çalışmaların sürdüğünü belirten Arat, şunları kaydetti:

"Dolly, 6 yaşındaki erişkin bir koyunun meme epitelinden üretilmiş bir hayvandı. Bir canlının birebir kopyasıydı. Vücudumuzda milyonlarca, trilyonlarca hücre var. Her bir hücremiz bizi yapma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Yani atomlarımıza, hücrelere parçalansak, her bir hücremiz yumurtanın içerisine transfer edildiği zaman bizi üretebilecek durumda. Bir anda milyon tane olabilirsiniz. Her bir hücre aynımızı ortaya çıkarabilir. Buradan yola çıkarsak klonlama teknolojisinde iki temel materyal var. Bir tanesi dişiden elde ettiğimiz yumurta diğeri ise klonlamak istediğimiz canlının hücresidir. Ama bunların aynı türe ait olması gerekiyor."

Her bir hücremizin aynımızı ortaya çıkarabileceği gerçeği, akıllara Kanada yapımı Orphan Black dizisini getirdi.

  • Dizinin başrolünü oynayan Tatiana Maslany, klon oldukları ortaya çıkan benzer birkaç kişiyi canlandırıyor. Dizi, insan klonlamanın etik, ahlaki sorunlarını ve kişisel kimlik sorunları üzerine etkisini gündeme getiriyor.

 

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