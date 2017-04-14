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SAĞLIK

1 saat koşmak ömrü 7 saat uzatıyor!

Araştırmaya göre; 1 saat boyunca hangi hızda olursa olsun koşmak insan ömrünü önemli ölçüde uzatıyor

14 Nisan 2017 Cuma, 09:37:06 Güncelleme: 09:43:42

Teksas merkezli sağlık kurumu Cooper Enstitüsü’yle ortaklaşa yapılan araştırmaya göre; 1 saat boyunca hangi hızda olursa olsun koşmak insan ömrünü önemli ölçüde uzatıyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; düzenli olarak koşmanın ömrü en az 3 yıl uzattığının altını çizen araştırma ekibinin başındaki Doktor Duck-chul Lee, “Haftada en az bir saat koşmak bile ömrü uzatıyor. Temponuz ya da ne kadar mesafe koştuğunuz önemli değil. Yavaş da koşabilirsiniz. Önemli olan 1 saat boyunca koşu egzersizi yapmanız. 1 saatlik bir koşu ömrü 7 saat uzatıyor” diye konuştu. Düzenli olarak koşmanın yüksek tansiyon ve obezite nedeniyle ölüm riskini büyük ölçüde düşürdüğünü belirten araştırmacılar, koşu egzersizi yapan kadınların da düşük yapma olasılıklarının yüzde 40 oranında azaldığını ifade ediyor.

7,3 MİLYON KİŞİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Önder Porsuk, dünyada 7,3 milyon kişinin kalp krizinden öldüğünü belirterek, “kalp damar hastalıkları, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilen veya oluştuktan sonra tıbbi tedavi, beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile iyileştirilen bir sağlık sorunudur” dedi.

Porsuk, “Sporu yaşamımızın bir parçası haline getirebilmemizin ön koşulu ise sağlıklı bir kalbe sahip olmaktır. Yeterli sebze ve meyve tüketilmeli. Diyetteki tuz, şeker ve yağ miktarı azaltılmalı. Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı. Her gün en az 30 dakika fiziksel aktivite, kalp sağlığını sürdürmeye yardım eder” diye konuştu.

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