Aç kalmak veya kalmamak Bütün mesele bu!

Ne zaman diyet konusu açılsa “Benim aç kalmaya niyetim yok’ diyen biri çıkar. Arkasından da bir başkası bana “Siz nasıl sürekli diyet yapıyorsunuz?” diye sorar. Bazen gülmekten bazen de şaşkınlıktan “Nereden başlayıp cevaplasam?” diye düşünürüm. Bu soru bir kez olsun sizin de aklınızdan geçtiyse, buyurun anlatayım.

“DİYETTE aç kalmak gerekir mi?” Bu sorunun cevabı sizin yemekle olan ilişkinize göre değişir. Eğer yemek yemek sizin için sadece açlık hissettiğinizde yapılan bir aktiviteyse, arada sadece arkadaşınız uzattı diye meyve tüketiyorsanız, kahvenin yanında ikram edilen keki ayıp olmasın diye yiyorsanız yani çok yemeğe düşkün değilseniz, “İştahlı değilim” diyorsanız ve aklınızda tarifler uçuşmuyorsa diyete başlamanız hiç de zor olmayacaktır. Doğru bir diyet listesi hazırlandığında yani sağlıklı bir beslenme programı uygularsanız asla aç kalmaz, sıkıntı çekmez, yasaklarla uğraşmazsınız. Bu da size kendinizi daha iyi hissettirir. Sadece fazladan aldığınız gereksiz kalorileri almamak, ihtiyacınız olan kaloriyi de doğru besinlerle yerine koymak her zaman size iyi gelecektir.

DİYET YASAKLARDAN OLUŞMAZ

HT Magazin'den Güneş Aksüs imzalı yazıya göre; eğer bu gruptan değilseniz, sürekli “Ne yesem?” diye düşünüyor, mutfakta olmayı seviyor, şehrin en güzel restoranlarını biliyor, kahvaltıda akşam ne yiyeceğinizi düşünüyor ve kahve siparişi verirken yanında tatlı da istiyorsanız, durum farklı. Size yine sağlıklı bir program hazırlasak da açlık hissedebilirsiniz. Diyetin kalorisi yüksek de olsa açsınız, düşük de olsa.

Böyle kişilerin en çok düştüğü hata şudur. “Nasıl olsa her türlü açım, en iyisi en sert diyeti yapayım, kalabildiğim kadar aç kalayım, sonra da özgürlük!” derler. Yapabilecekleri en tehlikeli diyeti yapar, sabah sadece elma, öğlen sadece marul akşam da 2 dilim ananas yerler. Böyle diyet olmaz! Hem sağlığınız hem de psikolojiniz için bunu kendinize yapmayın! Bunu yapanlar savunma olarak da “Ben böyle haftada 4-5 kilo veriyorum, ayda 4-5 kilo vermek için kim uğraşacak?” diyorlar.

Uğraşın çünkü ayda 4-5 kilo vermek için vereceğiniz uğraş hem daha keyifli, hem daha lezzetli, hem de daha doyurucu olacak! Aç kalma korkusu ortadan kalkacak.

Aç kalmak diyet yapmak değildir! Diyet yapmak da aç kalmak değildir! Diyet dediğimiz liste yasaklardan oluşmaz, yiyebileceğiniz besinlerden oluşur.

Diyetisyenler hep diyet mi yapar?

Ben diyetisyenim ve her gün zayıflama diyeti yapmıyorum. Sizin denediğiniz detoks diyetlerini asla yapmadım. Protein diyetini bir gün denesem ertesi gün kalkamam yerimden. Ama her gün sağlıklı besleniyorum. Arada bilinçli bir şekilde sağlıksız ama lezzetli yiyeceklerden de kaçırdığım oluyor. Bunu sırf lezzet için yapıyorum.

Diyetisyen diyeti yaptıran kişidir, yapan değil. Şu farkı bilelim; sağlıklı beslenmek hepimiz yapması gereken bir şey ama zayıflama diyetlerini problemi olanlar yapmalı. Benim hayatım saati saatine gramlarını hesapladığımız yemeklerle geçmiyor. Pizza da yiyorum, tatlı da. Zeytinyağına ekmek de banıyorum, tavuk pilav da yiyorum. Börek en sevdiğim şey! Ev yapımı ve bol otlu olacak.

Siz de yediğiniz her şeyin sağlıklı, lezzetli ve damak tadınıza uygun olup olmadığını kontrol edin. Farkında olun! Öylesine ya da ayıp olmasın diye yemeyin. Az yiyin ama en güzelini yiyin. “Oh be, çok iyi geldi” diye yiyin. Her gün yürüyün, iyi su için. Yemeklerinizi mümkün olduğu kadar evde yiyin ve ailece sofraya oturun. Unutmayın, beraber yemek sizi daha sağlıklı yapar.