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"Tavuğun bacağı kırıldı, ambulans yollayın" deyip 112 Acil'i aradılar!

"TV de maç var, izleyemiyorum. Gelin müdahale edin", "Tavuğun bacağı kırıldı, ambulans yollayın" diyenlerin bile olması 112 Acil görevlilerini isyan ettirdi

14 Nisan 2017 Cuma, 10:13:18 Güncelleme: 10:18:35 DHA

Muğla'da, saniyelerin önemli olduğu yangın, doğal afet, kaza gibi olaylara yetişmeye çalışan 112 Acil Servis ekiplerinin en büyük derdi, asılsız ihbarlar. Bu yılın ilk 3 ayında yüzde 41'i asılsız çıkan çağrılar arasında, "TV de maç var, izleyemiyorum. Gelin müdahale edin", "Tavuğun bacağı kırıldı, ambulans yollayın" diyenlerin bile olması görevlileri isyan ettirdi.

210 BİN ÇAĞRININ SADECE 123 BİNİ GERÇEK!

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) Müdürü Kamil Karakaya, bu yılın ilk 3 ayında sisteme gelen çağrının 210 bin, görevlilere gelen çağrı sayısının ise 123 bin olarak gerçekleştiğini belirtti. Karakaya, "Çağrıların alınması ve yönlendirilmesi ile ülke ortalamasının 13 saniye altında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Acil yardım talepleri saat 09.00-02.00 arası yoğunlaşıyor. Gereksiz arama oranı yüzde 41 olarak tespit edildi" dedi.

16 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Asılsız ihbarlar konusunda uyarılarda bulunan Muğla 112 AÇM Müdürü Kamil Karakaya, "Merkezimizi yardım çağrıları dışında gereksiz yere meşgul edenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 23/2. maddesine göre cezai işlem yapıyoruz. Merkezi asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettikleri tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu'na göre valiler tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. 16 kişi hakkında yasal işlem süreçleri başlatıldı. Yangın, doğal afet, kaza gibi hayat için saniyelerin önemli olduğu olaylara koşan 112 ekiplerinin en büyük derdi asılsız ihbarlar. Görevlilere 'İsminiz nedir, ben yalnızım, sizinle tanışabilir miyiz', 'TV'de maç var, izleyemiyorum. Gelin müdahale edin', 'Tavuğun bacağı kırıldı, ambulans yollayın' diye arayanlar bile var" diye konuştu.

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