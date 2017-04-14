Kaza sonucu yanan Aldin Yatsiç, Türkiye'de şifa bulacak!

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Bir yandan sağlam deriyi alıp yanık alanı kapatma şeklinde tedavimiz var. Bu iş ne kadar erken yapılırsa hasta için o kadar avantajlı. Önümüzdeki günlerde cerrahi ameliyatları olacak, kaşlar kalkık, gözler tam kapanmıyor, burun kenarında çekintiler var, o da ağız deformitesi yapıyor. Onlarla ilgili gerekli estetik ameliyatları yapılacak."