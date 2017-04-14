Kaza sonucu yanan Aldin Yatsiç, Türkiye'de şifa bulacak!
14 Nisan 2017 Cuma, 12:14:47 | Güncelleme: 12:27:37
AA
Kaza sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan Aldin Yatsiç, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine getirildi
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Bosna Hersek'te geçirdiği kaza sonucu vücudunun büyük bir bölümünde ağır yanıklar oluşan Aldin Yatsiç'in tedavisi Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Bosna Hersek'te bir yıl önce çıkan yangında vücudunun üst kısmında derin yanıklar meydana gelen ve açık yaraları nedeniyle dayanılması güç acılar çeken Yatsiç'e (27), Türkiye sahip çıktı.
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Bosna Hersek ve Hırvatistan'da hayırseverlerce ameliyat ettirilen ancak yaralarına şifa bulunamayan Yatsiç'in durumundan haberdar olan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği devreye girerek tedavisinin Türkiye'de yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığından yardım istedi. Bunun üzerine Yatsiç, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine getirildi.
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Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı, Yatsiç'in 9 gün önce yanık merkezine getirildiğini belirtti. Yastı, "Bir yıl önce bir yanık oluşmuş. Hasta 7 ay Hırvatistan'da, Bosna Hersek'te de 2 ay evinde yatmış.
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Uzun süre takip edilmiş. Bu süreç içerisinde iyi işler yapılmış, ancak açık yaraları var. Kanda bakteri varlığı şu an için mevcut. Hasta bu sürede değişen metabolizması nedeniyle aşırı kilo vermiş" diye konuştu.
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Yatsiç'in kan parametrelerini normal seviyeye getirmeye çalıştıklarını dile getiren Yastı, "Hastanın dolaşmasını ve yürümesini sağladık. Şimdi depoları doldurma evresindeyiz. Kandaki bakteriyle mücadele evresindeyiz. Daha sonra da tedavisini ilerleteceğiz" dedi.
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Prof. Dr. Yastı, Yatsiç'in tedavisi için ellerindeki tüm olanakları kullanacaklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi: "Dünyadaki tedavi kalitesini yakalamış durumdayız. Tedavisinde halk arasında yama ameliyatı olarak bilinen cilt naklini de uygulayacağız.
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Bir yandan sağlam deriyi alıp yanık alanı kapatma şeklinde tedavimiz var. Bu iş ne kadar erken yapılırsa hasta için o kadar avantajlı. Önümüzdeki günlerde cerrahi ameliyatları olacak, kaşlar kalkık, gözler tam kapanmıyor, burun kenarında çekintiler var, o da ağız deformitesi yapıyor. Onlarla ilgili gerekli estetik ameliyatları yapılacak."
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Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin de Yatsiç'in uzun dönem yanık tedavisinin gereklerinin yerine getirileceğini belirterek, "Tedavisinin sonunda mutlu ve gülen bir yüzle ülkesine göndermeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
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Yanık konusunda özellikle Orta Doğu ülkelerinden, Suriye başta olmak üzere patlamalar nedeniyle çok sayıda hasta kabul ettiklerini aktaran Zengin, "Sağlık Bakanlığımızın organizasyonuyla değerlendirilerek hasta kabulleri yapılıyor.
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Avrupa ülkelerinden ve Balkanlar'dan, Kuzey Amerika'dan, dünyanın birçok yerinden artık ülkemize hasta kabul ediliyor. Sağlık turizmi kapsamında bu kişilerin tedavileri yapılıyor ve başarılı bir şekilde de gerçekleştiriliyor." bilgisini verdi.