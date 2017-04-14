Uyku apnesi belirtileri ve tedavisi

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Serap Bozdoğan, genelde gece kaliteli uyku uyuyamayan insanların yakalandığı uyku apnesi hastalığının çeşitli kazalara veya başka hastalıklara davetiye çıkarabildiğini söyledi.

Dr. Serap Bozdoğan, uyku bozukluğu ve düzensiz uykunun toplumda çok fazla görüldüğünü belirterek, uyku bozukluklarının solunum düzensizliklerine yol açtığını kaydetti. Bozdoğan, uykudaki düzensizliklerin kişinin gece kısmen, gündüz de oturduğu yerde ya da direksiyon başında kısa süre bile olsa uyumasına sebebiyet verebileceğini ifade etti.

Uyku apnesi sendromu nedir?

Dr. Serap Bozdoğan, "Horlamanın solunum durmaları ile birlikte olduğu klinik tabloya obstrüktif uyku-apne sendromu denir. Uyku sırasında üst solunum yolunu açık tutan ve kapatan kaslarda gevşeme olur. Bu gevşeme hava yollarında uyku sırasında hafif bir daralmaya sebep olur ve hafif bir horlama meydana gelir ki genellikle bunun bir önemi yoktur. Uyku apne sendromlu hastalarda uykuya bağlı bu kas gevşemesi çok fazla olur ve nefes almak güçleşir. Beyin nefes almadaki bu güçlüğü fark eder ve solunum çabasını artırır. Artan solunum çabası beyni hafifçe uyandırır ve hava yolu açılır" dedi.



UYKU APNESİ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Uyku apnesi sendromunda hastaların çoğunda horlama olduğunu dile getiren Bozdoğan, belirtiler hakkında da bilgi verdi. Bozdoğan, "Horlama ile birlikte halkımız da bunu gayet iyi ayırabilir. Bir insan uykuda horluyor. Bu düz horlamanın hiçbir sakıncası yok ama horlarken birkaç saniye süren nefes durması ardından gürültülü bir sesle yine solunum alması uyku apnesi için tipik bir bulgudur. Yani bir kişi hiçbir şey yapmadan yanındaki kişinin annesi olur babası olur bu tabloyu görüyorsa eğer muhakkak bir hekime başvurmasını öneriyoruz. Bu süre zarfında uykuda soluk durunca ne oluyor. Beyne oksijen gitmiyor. Soluksuz kalıyor. Zaten gürültülü ses de ondan çıkıyor. Tekrar nefes alıyor. O zaman beyin uyarıyor bana diyor oksijen gelmiyor cevap verin deyince hasta bu sefer aslan kükremesi gibi bir sesle gürleyerek tekrar solunumuna başlıyor. Oksijen gitmiyor. Birçok hayatımız için en çok ihtiyacımız olan şey oksijendir" şeklinde konuştu.



"İNME VE FELÇLER MEYDANA GELİYOR"

Üstte tıkayıcı bir şey olunca aşağıya üst solunum yollarından alt solunum yollarına oksijen gitmediğini belirten Bozdoğan, oluşabilecek başka hastalıklar hakkında ise "Akciğerlere solunum gitmeyince o kana verilmeyince hipoksi dediğimiz oksijen düşüklüğü oluyor. Oksijen düşüklüğü olunca ne oluyor ona bağlı olarak kan yağlarını yakan en iyi şey oksijendir. Kan yağları yanmıyor. Yanmayınca kolesterol ve diyabet yükseliyor yani metobonik sendrom dediğimiz olaylar ortaya çıkıyor. Beyin oksijensiz kalınca ne oluyor? İnme ve felçler meydana geliyor. Onun için uyku apnesi çok önemli bir hastalıktır. Ayrıca son zamanlarda uyku apnesinin güncel yapan nedenlerden birisi de insanlarımız gece boyunca kaliteli uyku uyumayınca gündüz uyuklamaya başlar. Yani gündüz oturduğu yerde insan bir bakarsın hemen şekerleme yapar. Yemekten sonrada özellikle uykusu gelir. Son zamanlarda güncel olmasının en büyük nedenlerinde biri de uyku apnesi olan kişilerin direksiyon başında kısa süreliği uyku haline geliyor. O zamanda trafik kazaları fazlalaşıyor" açıklamasında bulundu.

Uyku apnesinin tedavi şekli nedir?

Uyku apnesi hastalıkların tedavi sürecini de anlatan Uzm. Dr. Bozdoğan, "Uyku apnesi için öncelikle hastaya polisomnografi dediğimiz bir test yapmamız lazım. Hastayı bir gece uyku odasına yatırıyoruz. Hastanın farklı yerlerine elektrotlar bağlıyoruz. Başına, çene altına, göğsüne ve bacaklarına bütün gece bunla çekim yapıyoruz. Çekimde hastanın tüm gece boyunca kaç defa nefesi durmuş kaç saniye sürmüş ne kadar oksijensiz kalmış bunları tespit ediyoruz. Buna göre de bir derecelendirme yapıyoruz. Yani diyelim ki hafif bir durumsa onun tedavisini ayrı kulak buran boğaz ile ilgili burun eti vardır. Burnunda eğrilik vardır. Ya da dişinde çene yapısında patolojik durum vardır. Ağır dediğimiz uyku apnesinin yeni bir tedavi bulunana kadar vereceğimiz cihazlarla olmaktadır. Simap bimap derecesine göre bütün gece o maskeyle pozitif hava basıncıyla hava veriyor. Üst solunum yollarını açıyoruz. Yani verdiğimiz cihazın faydası budur. Pozitif su basıncı ile üst hava yollarını açıyoruz. Aşağıya oksijen gitmesini sağlıyoruz. Böylelikle tıkayıcı apne ortadan kalkmış oluyor. Başka türlü şeyler var ama bunlar hala tedaviye girmedi. Deneme amaçlı yapılan ameliyatlar var. Göğüs boşluğuna boyna piller yerleştiriyorlar. Onunla uyku apnesi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor ama bunlar henüz tedavi de yerini almadı" diye konuştu.