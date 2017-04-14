Kalp sağlığı için stres, sigara ve fast food yiyeceklerden uzak durun!

Kardiyolog Doç. Dr. Yücel Balbay, Türkiye'deki ölüm nedenlerinin yüzde 40,5'ini kalp ve damar hastalıklarının oluşturduğunu belirterek, bu oranın sebebinin stres, sigara kullanımı ve fast food gibi yiyecekler olduğunu söyledi.

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Kardiyolog Doç. Dr. Yücel Balbay, kalp ve damar hastalıklarının dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise ölüm nedenlerinin yüzde 40,5'ini oluşturduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Balbay, geçmişe göre artış gösteren bu oranın sebeplerinin stres, artan hava kirliliği, organik gıdanın gittikçe azalmasıyla değişen beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, fast food gibi yiyecekler ile oluşan obezite ve sigara-tütün alışkanları olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Balbay, "Her ne kadar günümüz teknolojisi ile kalp-damar hastalıkları için tanı ve tedavi olanaklarımız gelişse de toplumun koruyucu kardiyoloji anlamında hastalık oluşmadan bilinçlendirilmesi çok ciddi öneme haizdir. Her yıl nisan ayının ikinci haftasında kutlanan 'Kalp Sağlığı Haftası', kalp-damar hastalıkları ile mücadele etmenin önemini vurgulamak, kişileri bu hastalıklara karşı uyarmak, kalp sağlığını koruma konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak ve kalp sağlığına dikkat çekme anlamında bir fırsat teşkil etmektedir" diye konuştu.

Doç. Dr. Balbay, vücudun gerekli oksijen ve besin maddelerini sağlayan kalbin çeşitli nedenlerle bu görevini yerine getiremediğinde bizzat kendinde veya diğer organlarda birtakım bozukluklara sebep olacağını ifade etti. Doç. Dr. Balbay, genel olarak hastalık belirtilerini göğüs ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk ve halsizlik, çarpıntı, bacaklarda ve karında şişme, bayılma, baş ve ense ağrıları ve morarma olarak sıraladı. Sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, kilo kontrolü, düzenli spor yapmak, sağlığı takip etmek ve alkolü bırakmak gibi etkenlerin kalp hastalıklarından korunmanın en önemli yolları olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Balbay, vatandaşlara kalp sağlıklarını hastalanmadan önce korumaları uyarısında bulundu.