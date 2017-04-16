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SAĞLIK

'Eroinman bebek' kurtuldu!

Küçük yaşta kaçıp evlendiği eşinin zorlamasıyla uyuşturucuya alışan E.T. (20) ile bağımlı olarak doğan bebeği, uyuşturucudan kurtuldu. E.T., “Boşanma davası açtığım eşim izimi bulmuş. Yakınları kızımı onlara vermemi istiyor. Ölüm korkusu ile yaşıyorum” dedi

16 Nisan 2017 Pazar, 02:27:00 Güncelleme: 10:41:59 HABERTURK.COM

Konya’da yaşayan E.T., 17 yaşında, lise 3’e giderken, aynı okulda öğrenci olan R.T. ile tanıştı. Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre genç kız, âşık olduğu R.T. ile kaçtı ve 18 yaşını doldurunca resmi nikâhla evlendi. İddiaya göre R.T., E.T.’yi uyuşturucuya sürükledi. Eşiyle Denizli’de yaşamaya başlayan E.T., hamile kaldı ve uyuşturucu kullanmayı sürdürdü. Genç kadın, 6 Ekim 2016’da Konya’da yaşayan annesini arayıp “Çok kötüyüm, yalvarırım beni kurtar” dedi. Anne Y.T., Denizli’de olduğunu öğrendiği kızının yanına gitti. Aynı gün E.T., Denizli Devlet Hastanesi’nde S. adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne ve bağımlı olarak dünyaya gelen bebeği, Konya’daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yatılı tedavi gören S. bebek ile anne E.T., taburcu edildi. 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen minik S., 8 kiloya ulaştı. S. bebeğin tedavisiyle ilgilenen Dr. Murat Konak, anne karnında alıştığı maddeden dolayı yoksunluk krizine giren bebeğe uygulanan ilaç tedavisinin olumlu yanıt verdiğini belirterek, “Kasılmalar ve ağlamalarla birlikte yoksunluk krizleri tamamen ortadan kalktı. Sağlık durumu çok iyi, aylık kontrolleri yapılıyor. Nörolojik kontrolleri de devam ediyor” diye konuştu. Anne E.T.’nin de ilaç tedavisinin sürdüğü, mayıs ayı sonunda kontrol yapılacağı ifade edildi.

‘ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞIYORUM’

Kızı ve torununun sağlıklarına kavuştuğunu kaydeden Y.T., “Kızım da torunum da uyuşturucu illetinden kurtuldu. İkisinin de fiziki sağlığı çok iyi. Ancak kızım yaşadığı kötü günlerin etkisini atlatamadı. Psikolojik tedavisi devam ediyor. Sonuna kadar kızımın ve torunum yanında olacağım” dedi.

Yaşadığı zor günleri annesinin yardımı ile atlattığını dile getiren E.T. de şunları anlattı: “O günleri hatırlamak istemiyorum. Bir saçmalık yapıp ailemi terk ettim. Hayatım boyunca ismini duymadığım uyuşturucu maddelere eşim R.T.’nin zorlaması ile başladım. Şiddet kullanarak beni uyuş- turucuya o başlattı. Ben de kızım da uyuşturucu illetinden kurtulduk. Ama şimdi de ölüm korkusu ile yaşıyoruz. Boşanma davası açtığım eşim izimi bulmuş. Kendisi uyuşturucu suçundan cezaevinde ama yakınları tarafından defalarca ölümle tehdit edildim. Kızımı onlara vermemi istiyorlar. Vermezsem beni ortadan kaldıracaklarmış. Psikolojik tedavi görüyorum. Şimdi bu çıktı. Ölüm korkusu ile yaşıyorum.”

E.T., tek hayalinin bir iş bulup kendi kazandığı parayla kızını büyütmek olduğunu da söyledi.

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