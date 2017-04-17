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Erken doğan bebeklerde göz problemi
SAĞLIK

Erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat!

Op. Dr. Şeyda Atabay, erken doğan bebeklerde göz problemi konusunda uyardı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:41:47 Güncelleme: 12:03:18 İHA

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, erken doğan bebeklerde göz problemi konusunda uyardı.

Bir gebeliğin ortalama uzunluğunun yaklaşık 40 hafta (280 gün) olduğunu anlatan Op. Dr. Şeyda Atabay, "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 36 haftadan erken doğumlar prematüre kabul edilmektedir. Prematüre bebekler tam zamanında doğmuş bebeklere göre göz problemleri açısından daha fazla risk altındadır ve ne kadar erkense bu risk artmaktadır" dedi.

DÜŞÜK KİLOLU BEBEKLER RİSK ALTINDA

Göz dokularının 40 haftadan önce gelişimini tamamlayamadığını kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, "Erken doğan bir bebekte özellikle kuvöz ve oksijen tedavisi alan bir bebekte periferik retina damar tabakası gelişimini tamamlayamadan durur ve gelişmemiş düzensiz damarlar oluşturur. Bu damarlar kanamaya meyilli damarlardır. Prematüre retinopatisi retinanın normal dokusunun anormal kan damarları ve fibröz doku tarafından işgal edilmesine verilen isimdir. ROP retinada kötü yara iyileşmesi, retina dekolmanı ve sonunda kötü veya hiç görmemeye sebep olur. Bazı vakalarda tam körlük gelişir. Tüm prematüre bebeklerin ROP riski vardır. Çok düşük doğum kilolu bebekler ek risk altındadır. Özellikle de bu bebekler hemen yüksek oksijen ortamına alınmak zorunda kaldıysa risk çok daha fazladır" diye konuştu.

TÜM BEBEKLER GÖZ MUAYENESİNDEN GEÇMELİ

Tüm bebekler için göz muayenesinden geçmelerinin şart olduğunu ifade eden Op. Dr. Şeyda Atabay, "Göz dokuları 40 haftadan önce gelişimini tamamlamamıştır. Erken doğan bir bebekte özellikle küvez ve oksijen tedavisi alan bir bebekte periferik retina damar tabakası gelişimini tamamlayamadan durur ve gelişmemiş düzensiz damarlar oluşturur. Bu damarlar kanamaya meyilli damarlardır. Prematüre retinopatisi retinanın normal dokusunun anormal kan damarları ve fibröz doku tarafından işgal edilmesine verilen isimdir. ROP retinada kötü yara iyileşmesi, retina dekolmanı ve sonunda kötü veya hiç görmemeye sebep olur. Bazı vakalarda tam körlük gelişir. Tüm prematüre bebeklerin ROP riski vardır. Çok düşük doğum kilolu bebekler ek risk altındadır. Özellikle de bu bebekler hemen yüksek oksijen ortamına alınmak zorunda kaldıysa risk çok daha fazladır. Tüm bebekler için göz muayenesinden geçmeleri şarttır. Ancak prematüre bebeklerde ise göz muayenesi bir zaruriyettir. Özel muayene yöntemleri ile retina muayenesi yapılmalıdır. Ve retinopati tespitinde lazer tedavileri gerekebilmektedir. Bu bebekler hayatları boyunca göz hastasıdır ve kontrolleri aksatılmadan yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

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