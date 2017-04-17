SAĞLIK HABERLERİ
17 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Quark
SAĞLIK

Quarkın faydaları!

Bilinenin aksine yoğurt değil, bir peynir çeşidi olan quark hakkında merak edilenleri Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel'e sorduk. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:27:25 Güncelleme: 12:52:40 HABERTURK.COM

Son günlerde sıkça tüketilmeye başlanan quark genelde yoğurtla karıştırılıyor. Ancak bilinenin aksine yoğurt değil, bir peynir çeşidi olan quark hakkında merak edilenleri Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel'e sorduk. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Quark nedir?

Quark, peynir mayasından yararlanılarak yağsız veya yağ oranı ayarlanmış sütten üretilen taze bir peynir çeşididir. Peynirin olgunlaşması gerçekleştirilemediğinden üretimde pastörize süt kullanılır.

"SAĞLIĞA BİRÇOK FAYDASI VAR"

Quarkın oldukça sağlıklı olduğu söyleniyor, gerçekten sağlıklı mı?

Katkı maddesi ilave edilmeden hazırlanmış quark besin içeriğinden zengindir ve sağlığa birçok faydası vardır. Quark yüksek biyolojik değerli protein, kalsiyum, fosfor ve B12 vitamini kaynağı olan bir süt ürünüdür. Aynı zamanda ince bağırsakta etkili olan yararlı bakterileri içerir. Ancak piyasada işlenmiş ve paketlenmiş halde satılan ürünler içeriğindeki şeker, kıvam arttırıcı ve aroma vericilerden dolayı sağlık açısından bu kadar faydalı olamayabiliyor.

Quarkın ne gibi faydaları var?

Quark içeriğindeki bakteriler sayesine ince bağırsakta laktozu parçalar ve ürettiği laktik asit ile zararlı bakterilerin yok edilmesinde etkilidir. Aynı zamanda bu bakteriler sayesinde K vitaminin üretimine de yarar sağlar. Vücutta sentezlenemeyen; fakat protein metabolizmasının sürdürülebilmesi için yiyecekler ile dışarıdan alınması gereken esansiyel aminoasitleri içermesi quarkın önemli faydalarındandır.

Quarkın normal peynirden farkı nedir?

Kalsiyumun quarkta neredeyse tamamen çözünmüş halde bulunması ve normal peynirin aksine kazeinin yanında peynir suyu proteinini de içermesi quarkın önemli farklarındandır.

"HAFTADA 1-2 DEFA TÜKETİLEBİLİR"

Diyet yaparken quark tüketmek mantıklı mı? Çünkü kalorisi yüksek... Ne sıklıkla tüketilmeli?

Quark yağı azaltılmış sütten yapıldığı için protein oranı daha yüksektir. Bu yüzden günlük protein ihtiyacını karşılamak isteyen veya sporcular gibi protein ağırlıklı beslenen kişiler beslenmelerinde tercih edebilir. Diyet yaparken tatlı krizleri çok sık görülmekte. Bu krizleri bastırabilmek için diyetlerde çoğunlukla kuru meyve tüketilmesini öneriyoruz. Ancak kişiler tatlı yemek istediklerinde çoğunlukla paketli ürünleri tüketmeyi tercih ediyor. Bu tür durumlarda besin içeriği daha zengin olan quark haftada 1-2 defa tüketilebilir. İşlem görmüş paketli bir ürün olduğu için çok sık tüketilmesini önermiyoruz.
Kalori değeri ise tüketilen yoğurt veya peynir çeşitlerine göre yaklaşık 20-30 kalori daha fazla. Ancak ara öğün tercihi için ideal kaloride bir besin. Bu yüzden tüketmek isteyen bireylerin özellikle ikindi ara öğününde tüketmeleri daha doğru olur.

"SADE QUARK TÜKETİLMESİ DAHA UYGUN"

Sade mi yoksa meyveli quark mı daha sağlıklı?

Sade quarkın protein değeri meyveli olanlara göre daha yüksektir. 100 gram sade quarkın protein değeri 8,5 gram iken meyveli quarkta protein değeri 5,5 grama düşmektedir. Meyveli quarkın içeriğine bakıldığında meyve tadının daha yoğun olması için aroma vericiler kullanıldığı görülmektedir. Daha az katkı maddesi içerdiğinden ve protein değeri meyveli olanlara göre daha yüksek olduğundan sade quark tüketilmesi daha uygundur.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat!
SAĞLIK

Erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat!
Hüseyin Soylu bir ameliyatla üç hastalıktan kurtuldu!
SAĞLIK

Sadece bir ameliyatla üç hastalıktan kurtuldu!
Organ büyüklüğü neleri etkiliyor?
SAĞLIK

Bu haberi aynasız okumayın! Her organın boyu...
Masaj gerekli bir şey mi?
SAĞLIK

Düzenli yapıldığında kalp krizi riskini en aza ...
Sağlıklı yaşam tüyoları!
SAĞLIK

Parola: Her gün 30 dakika!
Kötü anıları sildirmek mümkün olacak!
SAĞLIK

Bilim insanları bunu da yapabilecek!
Sağlıklı yaşam tüyoları!
SAĞLIK

PAROLA: HER GÜN 30 DAKİKA!
Hüseyin Soylu bir ameliyatla üç hastalıktan kurtuldu!
SAĞLIK

SADECE BİR AMELİYATLA ÜÇ HASTALIKTAN KURTULDU!
Organ büyüklüğü neleri etkiliyor?
SAĞLIK

BU HABERİ AYNASIZ OKUMAYIN! HER ORGANIN BOYU...
Masaj gerekli bir şey mi?
SAĞLIK

DÜZENLİ YAPILDIĞINDA KALP KRİZİ RİSKİNİ EN AZA İNDİRİYOR!
Kötü anıları sildirmek mümkün olacak!
SAĞLIK

BİLİM İNSANLARI BUNU DA YAPABİLECEK!
Erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat!
SAĞLIK

ERKEN DOĞAN BEBEKLERDE GÖZ PROBLEMİNE DİKKAT!