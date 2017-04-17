Son günlerde sıkça tüketilmeye başlanan quark genelde yoğurtla karıştırılıyor. Ancak bilinenin aksine yoğurt değil, bir peynir çeşidi olan quark hakkında merak edilenleri Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel'e sorduk. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Quark nedir?

Quark, peynir mayasından yararlanılarak yağsız veya yağ oranı ayarlanmış sütten üretilen taze bir peynir çeşididir. Peynirin olgunlaşması gerçekleştirilemediğinden üretimde pastörize süt kullanılır.

"SAĞLIĞA BİRÇOK FAYDASI VAR"

Quarkın oldukça sağlıklı olduğu söyleniyor, gerçekten sağlıklı mı?

Katkı maddesi ilave edilmeden hazırlanmış quark besin içeriğinden zengindir ve sağlığa birçok faydası vardır. Quark yüksek biyolojik değerli protein, kalsiyum, fosfor ve B12 vitamini kaynağı olan bir süt ürünüdür. Aynı zamanda ince bağırsakta etkili olan yararlı bakterileri içerir. Ancak piyasada işlenmiş ve paketlenmiş halde satılan ürünler içeriğindeki şeker, kıvam arttırıcı ve aroma vericilerden dolayı sağlık açısından bu kadar faydalı olamayabiliyor.



Quarkın ne gibi faydaları var?

Quark içeriğindeki bakteriler sayesine ince bağırsakta laktozu parçalar ve ürettiği laktik asit ile zararlı bakterilerin yok edilmesinde etkilidir. Aynı zamanda bu bakteriler sayesinde K vitaminin üretimine de yarar sağlar. Vücutta sentezlenemeyen; fakat protein metabolizmasının sürdürülebilmesi için yiyecekler ile dışarıdan alınması gereken esansiyel aminoasitleri içermesi quarkın önemli faydalarındandır.

Quarkın normal peynirden farkı nedir?

Kalsiyumun quarkta neredeyse tamamen çözünmüş halde bulunması ve normal peynirin aksine kazeinin yanında peynir suyu proteinini de içermesi quarkın önemli farklarındandır.

"HAFTADA 1-2 DEFA TÜKETİLEBİLİR"



Diyet yaparken quark tüketmek mantıklı mı? Çünkü kalorisi yüksek... Ne sıklıkla tüketilmeli?

Quark yağı azaltılmış sütten yapıldığı için protein oranı daha yüksektir. Bu yüzden günlük protein ihtiyacını karşılamak isteyen veya sporcular gibi protein ağırlıklı beslenen kişiler beslenmelerinde tercih edebilir. Diyet yaparken tatlı krizleri çok sık görülmekte. Bu krizleri bastırabilmek için diyetlerde çoğunlukla kuru meyve tüketilmesini öneriyoruz. Ancak kişiler tatlı yemek istediklerinde çoğunlukla paketli ürünleri tüketmeyi tercih ediyor. Bu tür durumlarda besin içeriği daha zengin olan quark haftada 1-2 defa tüketilebilir. İşlem görmüş paketli bir ürün olduğu için çok sık tüketilmesini önermiyoruz.

Kalori değeri ise tüketilen yoğurt veya peynir çeşitlerine göre yaklaşık 20-30 kalori daha fazla. Ancak ara öğün tercihi için ideal kaloride bir besin. Bu yüzden tüketmek isteyen bireylerin özellikle ikindi ara öğününde tüketmeleri daha doğru olur.

"SADE QUARK TÜKETİLMESİ DAHA UYGUN"



Sade mi yoksa meyveli quark mı daha sağlıklı?

Sade quarkın protein değeri meyveli olanlara göre daha yüksektir. 100 gram sade quarkın protein değeri 8,5 gram iken meyveli quarkta protein değeri 5,5 grama düşmektedir. Meyveli quarkın içeriğine bakıldığında meyve tadının daha yoğun olması için aroma vericiler kullanıldığı görülmektedir. Daha az katkı maddesi içerdiğinden ve protein değeri meyveli olanlara göre daha yüksek olduğundan sade quark tüketilmesi daha uygundur.