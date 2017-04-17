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Muhsin Uçan
SAĞLIK

Dirsek akıntısı verem çıktı!

Uzun süre dirsek akıntısı yaşayan ve hastalığına teşhis konulamayan Muhsin Uçan'ın verem olduğu ortaya çıktı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:37:47 Güncelleme: 14:42:50 İHA

Uzun süre dirsek akıntısı yaşayan ve hastalığına teşhis konulamayan Muhsin Uçan'ın verem olduğu ortaya çıktı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uçan sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

BEŞ TANE HASTANEYE GİTTİ AMA...

Dirsek akıntısı yaşayan Muhsin Uçan İstanbul'da beş tane hastaneye gitmesine hastalığına teşhis konulamadı. Müracaat ettiği hiçbir hastanede hastalığına çare bulunamayan Uçan, son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan muayenede Uçan'ın verem olduğu tespit edildi. Uçan yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında Görevli Yrd. Doç. Dr. Özhan Pazarcı,"Hastamız Muhsin Uçan, yaklaşık iki aydır sağ dirseğindeki akıntısından dolayı bize başvurmuştu. Hastanemizde enfeksiyon hastalıkları ile yaptığımız ortak tedavi ile hastamızın dirseğinde halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denen verem hastalığının olduğunu tespit ettik. Verem hastalığı yüzde yetmiş olarak daha çok akciğerde görülmekle birlikte vücudun çeşitli yerlerinde de görülebilmektedir. Hastamızın dirseğinde görülen verem hastalığı son derece nadirdir" dedi.

MEĞER KOL AKINTISI KEMİKTEN KAYNAKLANIYORMUŞ

İstanbul'da beş hastane gezdikten sonra memleketi Sivas'a hastalığına çare bulmak için gelen Muhsin Uçan ise,"Benim bu kolumun akıntısı kemikten geliyormuş. İstanbul'da beş hastaneye başvurdum, hastalığıma teşhis koyamadılar. Baltalimanı Kemik Hastanesi de buna dahil. Memleketime, üniversite hastanemize başvurdum. Beni hemen kabul ederek tedavi altına aldı" diye konuştu

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