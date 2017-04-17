Radyoloji'nin 112'si; 'Acil Radyoloji'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Baştuğ, Acil Tıp ve Acil Radyoloji hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Acil tıpın anında bakım gerektiren, tanısı konulmamış akut hastalık ya da yaralanmalara sahip hastaların randevusuz bakımın yapıldığı tıp alanı olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Baştuğ, hayatı ya da uzvu tehdit eden veya risk içeren her durumun acil tıp anadalu kapsamında olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Baştuğ, "Acil Tıp Anadalı, dahili tıbbi ve cerrahi durumların akut bakımı ile ilgilenir. Acil tıp Anabilim Dalının gelişimi, tanıda çok önemli görüntüleme yöntemlerinin- tercih algoritmalarının belirlenmesi, görüntülerin acil değerlendirilmesi, gerektiğinde acil girişimsel radyolojik müdahaleler ile tedavi sağlanabilmesi amacıyla birebir temasta bulunulan birim içinde yerleşik Acil Radyoloji alt disiplininin gelişimini gerektirmiştir. Acil Radyoloji, Acil Serviste alınan ve yorumlanan tıbbi görüntüleme anlamına gelir. Acil radyoloji alt disiplin dalının toplumsal hedefleri; acil olgularda teşhiste görüntüleme hizmetlerinin sıralanması, önceliklendirilmesi ve yönetimi, Acil Radyoloji'de eğitim müfredatı geliştirmek, yıllık bilimsel bir toplantılar örneği gibi Acil Radyoloji eğitiminin sürekli sunulması için bir mekanizma sağlamak olarak sayılabilir" dedi.

ESOGÜ Hastanesi Acil Radyoloji Biriminde çeşitli gelişmiş cihazların olduğunu sözlerine ekleyen Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Baştuğ şunları dile getirdi: "Acil radyoloji, acil hastalıkların ve acil hastalarının yaralanmalarının teşhisinde yoğunlaşan radyolojinin bir alt disiplinidir. Bu nispeten yeni olan alt disiplin, acil hastalara beklemeksizin görüntüleme ve raporlama hizmeti sunarak acil tıbbi hizmetin hızını ve kalitesini artırır. Acil hekimler gibi, acil radyologlar da daima acil serviste hizmet sağlarlar. Haftanın 7 günü, günde 24 saat, hafta sonları ve tatil günleri de dahildir. Birçok hastane şu anda acil servislerinde acil radyoloji ile özellikle uğraşan radyoloji uzmanlarına yer açmakta, böylelikle sadece acil vakalarla ilgilenen radyoloji uzmanları ile hizmet hız ve kalitesini arttırma yoluna gitmektedirler. Daha yüksek bir bakım kalitesi ile hastanelerde potansiyel olarak kaçırılmış teşhisler daha az olur."