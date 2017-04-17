Radyoloji'nin 112'si; 'Acil Radyoloji'

SAĞLIK HABERLERİ
17 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Radyoloji
SAĞLIK

Radyoloji'nin 112'si; 'Acil Radyoloji'

Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Baştuğ, Acil Tıp ve Acil Radyoloji hakkında bilgilendirmelerde bulundu

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:27:54 Güncelleme: 15:32:04 İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Baştuğ, Acil Tıp ve Acil Radyoloji hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Acil tıpın anında bakım gerektiren, tanısı konulmamış akut hastalık ya da yaralanmalara sahip hastaların randevusuz bakımın yapıldığı tıp alanı olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Baştuğ, hayatı ya da uzvu tehdit eden veya risk içeren her durumun acil tıp anadalu kapsamında olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Baştuğ, "Acil Tıp Anadalı, dahili tıbbi ve cerrahi durumların akut bakımı ile ilgilenir. Acil tıp Anabilim Dalının gelişimi, tanıda çok önemli görüntüleme yöntemlerinin- tercih algoritmalarının belirlenmesi, görüntülerin acil değerlendirilmesi, gerektiğinde acil girişimsel radyolojik müdahaleler ile tedavi sağlanabilmesi amacıyla birebir temasta bulunulan birim içinde yerleşik Acil Radyoloji alt disiplininin gelişimini gerektirmiştir. Acil Radyoloji, Acil Serviste alınan ve yorumlanan tıbbi görüntüleme anlamına gelir. Acil radyoloji alt disiplin dalının toplumsal hedefleri; acil olgularda teşhiste görüntüleme hizmetlerinin sıralanması, önceliklendirilmesi ve yönetimi, Acil Radyoloji'de eğitim müfredatı geliştirmek, yıllık bilimsel bir toplantılar örneği gibi Acil Radyoloji eğitiminin sürekli sunulması için bir mekanizma sağlamak olarak sayılabilir" dedi.



"HAFTANIN 7 GÜNÜ 24 SAAT ACİL SERVİSTE HİZMET SAĞLANIR"

ESOGÜ Hastanesi Acil Radyoloji Biriminde çeşitli gelişmiş cihazların olduğunu sözlerine ekleyen Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Baştuğ şunları dile getirdi: "Acil radyoloji, acil hastalıkların ve acil hastalarının yaralanmalarının teşhisinde yoğunlaşan radyolojinin bir alt disiplinidir. Bu nispeten yeni olan alt disiplin, acil hastalara beklemeksizin görüntüleme ve raporlama hizmeti sunarak acil tıbbi hizmetin hızını ve kalitesini artırır. Acil hekimler gibi, acil radyologlar da daima acil serviste hizmet sağlarlar. Haftanın 7 günü, günde 24 saat, hafta sonları ve tatil günleri de dahildir. Birçok hastane şu anda acil servislerinde acil radyoloji ile özellikle uğraşan radyoloji uzmanlarına yer açmakta, böylelikle sadece acil vakalarla ilgilenen radyoloji uzmanları ile hizmet hız ve kalitesini arttırma yoluna gitmektedirler. Daha yüksek bir bakım kalitesi ile hastanelerde potansiyel olarak kaçırılmış teşhisler daha az olur."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sürekli karnı guruldayan Nurgül Tuna'ya yardım eli uzandı
SAĞLIK

Sürekli karnı guruldayan genç kıza yardım eli uzandı!
Dirsek akıntısı verem çıktı!
SAĞLIK

Uzun süre dirsek akıntısı yaşadı! Bakın arkasından ne çıktı. ...
Çocuğunuzun kıyafetleri küçülmüyorsa dikkat!
SAĞLIK

Çocuğunuzun kıyafetleri küçülmüyorsa dikkat!
Quark'ın faydaları!
SAĞLIK

Yoğurt sanılıyor ama değil! İşte Quark'ın faydaları... ...
Erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat!
SAĞLIK

Erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat!
Hüseyin Soylu bir ameliyatla üç hastalıktan kurtuldu!
SAĞLIK

Sadece bir ameliyatla üç hastalıktan kurtuldu!
Hüseyin Soylu bir ameliyatla üç hastalıktan kurtuldu!
SAĞLIK

SADECE BİR AMELİYATLA ÜÇ HASTALIKTAN KURTULDU!
Radyoloji'nin 112'si; 'Acil Radyoloji'
SAĞLIK

RADYOLOJİ'NİN 112'Sİ; 'ACİL RADYOLOJİ'
Quark'ın faydaları!
SAĞLIK

YOĞURT SANILIYOR AMA DEĞİL! İŞTE QUARK'IN FAYDALARI...
Çocuğunuzun kıyafetleri küçülmüyorsa dikkat!
SAĞLIK

ÇOCUĞUNUZUN KIYAFETLERİ KÜÇÜLMÜYORSA DİKKAT!
Dirsek akıntısı verem çıktı!
SAĞLIK

UZUN SÜRE DİRSEK AKINTISI YAŞADI! BAKIN ARKASINDAN NE ÇIKTI...
Sürekli karnı guruldayan Nurgül Tuna'ya yardım eli uzandı
SAĞLIK

SÜREKLİ KARNI GURULDAYAN GENÇ KIZA YARDIM ELİ UZANDI!