Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:51:38 | Güncelleme: 17:06:48
Prof. Dr. Timur Timurkaynak; “Günde iki kaşık zeytinyağı içmek kalbi uzun yıllar koruyan mucizevi bir etki gösteriyor” açıklamasında bulundu
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“Doğada tek bir mucizevi yiyecek var o da zeytinyağıdır” diyen Prof. Dr. Timur Timurkaynak; “Günde iki kaşık zeytinyağı içmek kalbi uzun yıllar koruyan mucizevi bir etki gösteriyor” açıklamasında bulundu.
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Barışın, bereketin ve aynı zamanda sağlıklı yaşamın simgesi zeytin, 4 bin yıldır sofralarımızı süslüyor. Yeryüzünün bu en eski ve en sağlıklı gıdası olan zeytinden üretilen zeytinyağı ise yüzyıllardır insanoğlunun şifa kaynağı oluyor.
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Kalp Sağlığı Haftası’nda zeytinyağının kalp sağlığına katkılarına ilişkin açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Timur Timurkaynak, “Doğada tek bir mucizevi yiyecek var o da zeytinyağıdır diyor.
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Zeytinyağının, tekli doymamış yağ zincirine sahip olduğu için kalp hastalığına karşı taşınan riski azalttığını vurgulayan Timurkaynak, şu bilgileri veriyor:
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BİLİM DÜNYASININ GÖZDESİ
“Zeytinyağı, iyi kolesterolü (HDL) yükseltip kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı antioksidanlar içeriyor.
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Bilim dünyasının en saygın dergilerinde yayınlanan bilimsel makalelerde, kalp sağlığını koruyucu etkisi olduğu gösterilen tek bir besin var; o da ekstra sızma zeytinyağı.
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Günlük tüketimde kalorisi yüksek olduğu için dikkat etmek gerekiyorsa da günde 2 kaşık zeytinyağı içmek kalbinizi uzun yıllar koruyan mucizevi bir etki gösteriyor.
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Sabah kahvaltılarda ekmek banabilir, her türlü yemeğinizi zeytinyağıyla pişirebilir ve salatalarda kullanabilirsiniz.
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SAĞLIKLI ÖMÜR İÇİN ZEYTİNYAĞI
Akdeniz mutfağının yıllardır kalp sağlığını koruyucu özelliğinin kabul edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Timur Timurkaynak; şöyle devam ediyor:
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“Son yapılan çalışmalarda, Akdeniz mutfağının kalp sağlığı için koruyucu olan özelliğinin; sızma zeytinyağı, ceviz, fındık ve badem tüketimine bağlı olarak ortaya çıktığı bulunmuştur.
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Bu nedenle, uzun yıllar sağlıklı ve zinde kalmak ve kalp hastalığından korunmak için sadece ve sadece zeytinyağı tüketmek yeterlidir.”