Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...

SAĞLIK HABERLERİ
17 NİSAN 2017

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Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
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Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
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ANNE VE ÇOCUK

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Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

KANSER

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Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
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Kanseri tiyatroyla yenecek
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"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
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Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

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SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

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Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
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Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?
SAĞLIK

Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:51:38

Prof. Dr. Timur Timurkaynak; “Günde iki kaşık zeytinyağı içmek kalbi uzun yıllar koruyan mucizevi bir etki gösteriyor” açıklamasında bulundu

  • 1 Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...
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    “Doğada tek bir mucizevi yiyecek var o da zeytinyağıdır” diyen Prof. Dr. Timur Timurkaynak; “Günde iki kaşık zeytinyağı içmek kalbi uzun yıllar koruyan mucizevi bir etki gösteriyor” açıklamasında bulundu.

  • 2 Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...
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    Barışın, bereketin ve aynı zamanda sağlıklı yaşamın simgesi zeytin, 4 bin yıldır sofralarımızı süslüyor. Yeryüzünün bu en eski ve en sağlıklı gıdası olan zeytinden üretilen zeytinyağı ise yüzyıllardır insanoğlunun şifa kaynağı oluyor.

  • 3 Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...
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    Kalp Sağlığı Haftası’nda zeytinyağının kalp sağlığına katkılarına ilişkin açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Timur Timurkaynak, “Doğada tek bir mucizevi yiyecek var o da zeytinyağıdır diyor.

  • 4 Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...
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    Zeytinyağının, tekli doymamış yağ zincirine sahip olduğu için kalp hastalığına karşı taşınan riski azalttığını vurgulayan Timurkaynak, şu bilgileri veriyor:

  • 5 Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...
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    BİLİM DÜNYASININ GÖZDESİ

    “Zeytinyağı, iyi kolesterolü (HDL) yükseltip kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı antioksidanlar içeriyor.

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