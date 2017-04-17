Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...

2 | 13

Barışın, bereketin ve aynı zamanda sağlıklı yaşamın simgesi zeytin, 4 bin yıldır sofralarımızı süslüyor. Yeryüzünün bu en eski ve en sağlıklı gıdası olan zeytinden üretilen zeytinyağı ise yüzyıllardır insanoğlunun şifa kaynağı oluyor.