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SAĞLIK

Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı!

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) pençesinde ölüm kalım mücadelesi veren 8 aylık Selim Çakmak'ın sağlık durumu her geçen gün ağırlaşıyor

18 Nisan 2017 Salı, 12:04:07 Güncelleme: 12:10:14 DHA

Nadir görülen kas hastalığı Spinal Muskuler Atrofi (SMA) pençesinde ölüm kalım mücadelesi veren 8 aylık Selim Çakmak'ın sağlık durumu her geçen gün ağırlaşıyor.

Mersin'de oturan 30 yaşındaki Meltem ve 36 yaşındaki Abdullah Çakmak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selim, 8 ay önce dünyaya geldi. İlk günlerde çevresine tepki veren Selim, 70 günlük olduğunda motor hareketleri sıfıra inince ailesi onu doktora götürdü. Kadın Çocuk ve Doğum Hastanesi'nde tetkik ve tahlilleri yapılan küçük çocuğun SMA hastalığı ortaya çıktı. Nadir görülen bir hastalıkla karşı karşıya kalan aile, yaşadıkları şokun ardından bebeklerini tedavi ettirmeye başladı. 6 aydır evde tedavi edilen ve annesinin özel mama ve şırınga yardımı ile beslediği Selim'in hastalığının iyileşmesi için ABD'de üretilen ve çok pahalı olduğu belirtilen ilaca ulaşması gerekiyor.

"BU İLAÇ TEK ÇAREMİZ"

Küçük Selim'in babası Abdullah Çakmak, aile olarak hastalık karşısında çaresiz kaldıklarını belirterek, "Selim, şu anda 8 aylık. Biz 2-5, aylıkken farkına vardık. Hastaneyi götürdük, tahliller yapıldığında maalesef SMA hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığının ilacı çok pahalı, tedavisi ise çok zor. İlaç yurt dışında üretiliyor. Tanesi 175 bin dolar olan ilaçtan 3 tane lazım. Bunu da karşılayacak durumda değiliz. Ancak bu ilaç devlet kanalıyla gelecek ve tedavi yapılacak. Yavrumuz gözümüzün önünde eriyor. Yurt dışında ilacı kullanan kişiler var. Bu ilacı alıp tedavi olabilen çocuklar var. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.

BAKANLIK ONAYI GEREKİYOR

Bir firmada asgari ücretle çalışan baba Çakmak, ilacın kullanımı için Sağlık Bakanlığı'nın onaylaması şartı olduğunu da ifade ederek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı ilacı daha onaylamadı. Bakanlık onaylayıp, SGK ödeme kapsamına alacak ki SMA'lı aileler tedaviye başlasın. Yoksa başka türlü ilaca ulaşmak mümkün değil.  Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanımızdan bu ilacın getirilmesi konusunda hassasiyet bekliyoruz. Çünkü bu çocuklar bu ilaca muhtaçlar. İlaç gelmese çocuklarımız yaşamıyor. Çocuklarımız ölmesin, ilaçlarımız gelsin. İmkansızlık içinde de çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarı ile son bir ayda 20 çocuk hastalık nedeni ile hayatını kaybetti. Bu çocuklar hayatın tadına varmadan gözlerini yumuyorlar. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın."

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YORUMLAR 5
  • Misafir 16 dakika önce
    allah yardım etsin allah acil şifalar versin
  • Misafir 19 dakika önce
    Allah acil sifalar versin insallah devlet yardim elini uzatir
  • Misafir 22 dakika önce
    dünyalar güzeli bebek rabbim şifa meleklerini yollasın sana
  • Misafir 30 dakika önce
    Bakanlık bunu neden onaylamıyor. Hemen bildirilmeli.ALLAH şifa versin inşallah
  • Misafir 33 dakika önce
    Allah sifalar versin minik bebegimize.Ne olur on ayak olun,bir kampanya baslatalim.Yardimci olalim bu yavrumuza.
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