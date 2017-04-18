Dünyanın en yaşlı insanı Violet Mosse Brown uzun yaşam sırlarını anlattı!

Dünyanın en yaşlı insanı olan Emma Morano geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
Şimdi ise dünyanın en yaşlı insanı ünvanına 117 yaşındaki Jamaikalı Violet-Mosse Brown sahip oldu.
10 Mart 1900 yılında doğan Brown, Jamaika kurulmadan 62 yıl önce doğdu. İyi genlere sahip olan Brown'un oğlu ise 97 yaşında. 117 yaşındaki Brown'dan uzun yaşamın sırrını paylaşması istendi. O ise; hiçbir formül uygulamadığını, tavuk ve domuz eti dışında her şeyi tükettiğini ve alkol kullanmadığını söyledi.
117'lik Brown, tarihin önemli kilometre taşlarına tanıklık etti. İlk otomobil ve uçakları, ilk elektrik ve su borusunun ne zaman geldiğini hatırlıyor. Hem dünya savaşlarına hem de ülkesinin kuruluşuna tanıklık etti.
Brown, 117 yaşındaki Emma Morano'nun ölümünden sonra dünyanın yaşayan en yaşlı kişisi oldu. Guinness Rekorlar Kitabı, Emma Morano'yu 1800'lü yıllarda doğmuş son canlı kişi olarak resmen onaylamıştı.