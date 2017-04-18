Dünyanın en yaşlı insanı Violet Mosse Brown uzun yaşam sırlarını anlattı!

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10 Mart 1900 yılında doğan Brown, Jamaika kurulmadan 62 yıl önce doğdu. İyi genlere sahip olan Brown'un oğlu ise 97 yaşında. 117 yaşındaki Brown'dan uzun yaşamın sırrını paylaşması istendi. O ise; hiçbir formül uygulamadığını, tavuk ve domuz eti dışında her şeyi tükettiğini ve alkol kullanmadığını söyledi.