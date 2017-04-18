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Meltem Taşlıarmut
SAĞLIK

ABD'de rahatsızlanan Meltem Taşlıarmut şifayı Adana'da buldu

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle yürüyemez hale gelen Meltem Taşlıarmut, Adana'da ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

18 Nisan 2017 Salı, 14:24:51 Güncelleme: 14:28:57 İHA

ABD'de yaşayan ve bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle yürüyemez hale gelen Meltem Taşlıarmut, Adana'da ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan ve ticaretle uğraşan Tamer Taşlıarmut (31) ile evli olan bir çocuk annesi Meltem Taşlıarmut (26), bir yıl önce bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. ABD'deki hastanede bel fıtığı teşhisi konulan ve tedavisine başlanan Taşlıarmut, fizik tedavi ile ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen bir türlü iyileşmediği gibi durumu daha da kötüye gitti. Bir yılın sonunda artık yürüyemiyor, çocuğuna bakamıyor, sadece yatıyordu. Ancak genç kadın kısmi felç olup acılar içinde kalınca şifa aramak için memleketi Adana'ya geldi. Adana'da Acıbadem Adana Hastanesi'ne başvuran Taşlıarmut'un, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından muayene edilip gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat edilmesine karar verildi. Yapılan ameliyat ile Taşlıarmut acılarından kurtularak kısmen yürümeye başladı.



"FITIK BOŞALTILDI"

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hastanın geldiğinde kısmı felç durumu olduğunu belirterek, "Hastamızın şikayeti bel ve sol kalçadan bacağa vuran ağrı, uyuşma ve sol bacakta kuvvet kaybı yakınması yanı sıra kısmi felç durumu vardı. Eşinin ifadesiyle son 1 yıldır özellikle evdeki bütün işleri çocuk bakımı da dahil olmak üzere kendisi yapamıyor. Ayakta duramıyor yol yürüyemiyor ve oturduğu, yattığı yerde sürekli sol kalçanın içini oyar gibi hissedilen, ayağına kadar inen bir ağrısı vardı. Hastamız bu şikayetlerle bize geldi" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, hastanın ABD'de yaşadığını ancak orada gördüğü tedavi sonucunda bir türlü iyileşmediğine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Hastamızın kendisi Amerika'da yaşayan bir Türk. Orada kendi ifadeleriyle belden 4 defa iğne yapmışlar ancak buna rağmen bir fayda görmemişler. Fizik tedavi dahil çeşitli tedavi yöntemleri denenmiş. Fakat bir türlü yarar görmediği gibi her geçen gün durumu kötüye gitmiş. Genelde yurt dışında da yurt içinde de bu gibi kilo problemi olan hastalarda cerrahi en son seçenek olarak düşünülür. Çünkü kilo problemi nedeniyle yara yeri ve diğer problemler olabiliyor. Hastanın gerçekten kuvvet ve duyu kaybı varsa, hiçbir şeyden de fayda görmüyorsa hastaya ve ailesine çok daha fazla eziyet çektirmeye gerek yok."

HİÇBİR ŞEYDEN FAYDA GÖREMİYORSANIZ...

Kardiyoloji ve anestezi doktorlarının önerisiyle tüm rutinleri yapılarak ameliyat yapmaya karar verdiklerini ifade eden Şen, "Mikro cerrahi teknikle bu fıtığı boşaltabiliyoruz. Hastamızın dün ameliyatını yaptık. Ameliyattan çıkar çıkmaz yine hastamızın kendi ifadesi, son 1 yıldır çektiği o acıdan eser kalmadığını belirtiyor. Şu anda da ayağında kuvvet kaybı ve duyu kaybı yok. Bundan sonra kendisi hayatına, dikkat ettiği sürece, sağlıklı bir şekilde geçirecek. Bizim burada vermek istediğimiz mesaj şu; kilo problemi de olsa insanlar ağrısız ve kaliteli yaşamayı hak ediyorlar. Onlara, uygun cerrahi teknikle kardiyoloji, anestezi doktorlarının da önerileriyle gerekli tedbirleri alarak ameliyat yapmakta fayda var, eğer hiçbir şeyden fayda göremiyorlarsa" diye konuştu.



"ABD'DE İYİLEŞEMEDİM ADANA'YA GELDİM"

Meltem Taşlıarmut, ters bir hareket ya da kilo nedeniyle bel fıtığı olduğunu anlatarak, "Bel fıtığı rahatsızlığım vardı. Son 1 yıldır çeşitli tedaviler aldım ancak bir türlü düzelmedi. Belden kortizon iğneleri aldım, fizik tedavi gördüm fakat düzelme görmedim ve o yüzden de buraya geldim. Tedavileri Amerika'da gördüm sonra burada ameliyat oldum. Şu an gayet iyiyim. Amerika'daki doktorlar için ameliyat en son seçenekti. Yani ameliyat öncesinde bütün alternatifleri kullanın dediler. Dedikleri gibi bütün alternatifleri kullandık ama bir sonuç alamadık. ABD'deki doktorlar ameliyata sıcak bakmadıkları için buraya geldik" dedi.

Rahatsız olduğu dönemde hiçbir şey yapamadığını söyleyerek devamlı yattığının altını çizen Taşlıarmut, "Yürüyemiyordum, eğilemiyordum hatta ayakta durup yemeklerimi yapamıyordum, çocuğumla bile ilgilenemiyordum. İnşallah bundan sonra normal hayatıma döneceğim" şeklinde konuştu.

 

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