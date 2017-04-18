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Masabaşı çalışanlar nasıl beslenmeli?

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, masabaşında çalışanlar için beslenme önerilerinde bulundu

18 Nisan 2017 Salı, 14:31:39 Güncelleme: 14:41:56 İHA

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, masabaşında çalışanlar için beslenme önerilerinde bulundu.

"3 ANA ÖĞÜN VE 3 ARA ÖĞÜN ŞEKLİNDE BESLENİN"

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Ağır tempolu ve yoğun ofis çalışmaları kişiyi sağlığından etmeye yeter de artar. Önce ruhen ve bedenen sağlıklı olmalıyız ki zevkle ve isteyerek çalışalım. Bu yüzden ofis içinde birkaç adım atıp, dolanıp, esneme hareketleriyle bir şekilde vücudu hareketsizlikten uzak tutmak gereklidir. Ayrıca mutlaka 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmeye çalışılmalıdır. Lif alımı arttırılmalıdır. Bu sebeple günde en az 2 porsiyon sebze ve 2-3 porsiyon meyve tüketilmelidir. Hazır işlenmiş gıdalardan, yağlı ve tuzlu besinlerden, ağır şerbetli tatlılardan, hamur işlerinden, meşrubatlardan ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı, kahve ve çay tüketimi de azaltılmalıdır. Bunlar yerine hazıma yardımcı, yatıştırıcı özelliği olan çaylar (rezene, adaçayı, ıhlamur, zencefil, yeşilçay) denenebilir. Süt ve ürünleri yarım yağlı veya yağsız tercih edilmelidir, et alırken yağsız olmasına dikkat edilmelidir" dedi.

Çekmecelerde çikolata, gofret, şekerlemeler, kekler, poğaçalar vb. yerine daima sağlıklı ara öğünlerin (kuru/taze meyveler, tuzsuz etimek, kutu süt, galeta, diyet bisküvi, fındık, ceviz vb. ) bulundurulmasını öneren Yıldırım, "Şirket yemekhanelerinde genellikle ağır, yağlı yemekler pişirilmektedir. Mümkünse düşük kalorili olanlar tercih edilmelidir. Et varsa yağsız kısmından, yanına sebze yemeğiniz, bir bardak kadar yoğurdunuz, 1-2 dilim ekmeğiniz ve salatanız olmalıdır. Bunlar dışında patates püresi, kızarmış patates, pilav, makarna, börek her gün her gün tercih edilen besinler olmamalıdır. Çorba var ise küçük bir kepçe bir dilim ekmek yerine tüketilebilmektedir. Bir yemekhane mevcut değil ise evden tam tahıllı ekmek arasına yağsız biftek/tavuk göğüs/balık/hindi jambon veya peynir koyup, bol yeşillikle (kırmızı biber/taze nane/maydanoz/domates vb.) beraber bir sandviç hazırlayıp yanına bir kutu ayran, bir porsiyonda meyve ekleyerek sağlıklı bir öğün oluşturabilirsiniz. Çorba gibi sıcak, dökülebilecek besinler için termos taşınabilir. Salata sosları yemeğin yanında istenmeli ve konulacak miktara siz karar vermelisiniz. Panelenmiş tavuk ya da peynir parçaları yağ içeriği zengin besinlerdir. Kızarmış patates veya pilavı salata, biber, sebze çorbası ya da haşlanmış veya fırın patates ile değiştirin. Meşrubatlar yerine su, süt ya da yüzde 100 meyve suyu tercih edin. Kızartma ya da kavurma yerine ızgara ya da fırında pişmiş yemekler alın" diye konuştu.

"İŞE MUTLAKA KAHVALTI EDİP GİDİN"

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Kalkıp 1-2 bardak ılık suyumuzu içip metabolizmamızı harekete geçirdikten sonra yarım saat içinde kahvaltı etmemiz gereklidir. Kahvaltı alternatifi olarak; 2 dilim tahıllı ekmek, 1-2 dilim az yağlı peynir, bol yeşillik, 5-6 adet zeytini içeren bir kahvaltı veya 1 bardak az yağlı tarçınlı bir süt ile 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 porsiyon meyve veya 1 bardak kadar az yağlı süt, 1 porsiyon meyve ve 10 adet çiğ badem ya da 3-4 adet ceviz veya 3-4 adet etimek, 2-3 dilim tuzsuz örgü peynir veya 3 yemek kaşığı lor, söğüş salata ve 1 tatlı kaşığı şekersiz bir reçelden de oluşabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Toplantılar, eğitimler ve etkinlikler için yağ, sodium ve şekerden fakir, liften zengin besin seçeneklerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Bunlar; su, yüzde 100 meyve suyu, az yağlı süt (yağsız/yüzde 1 yağlı /yüzde 2 yağlı), tam tahıllı ekmekler, simit veya kekler, az yağlı muffinler, az yağlı peynirler, az yağlı yoğurtlar, granola barlar, yüksek lifli krakerler, az yağlı sandviçler (ton balığı, somon, yağsız biftek, hindi, tavuk göğüs, az yağlı peynirler), ızgara sebze, az yağlı peynirler veya humuslu vejetaryen sandviçler, taze meyve, taze sebze dilimleri (salatalık, kereviz sapı, havuç, brokoli ve karnabahar çiçekleri vb.) ve sos olarak humus, light krem peynir, az yağlı yoğurt, düşük yağlı salata sosları gibi alternatifler olmalıdır" şeklinde konuştu.

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