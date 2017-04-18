Gözde keratokonus belirtileri!

Gözde kornea merkezinin incelmesiyle ortaya çıkan ve çoğu hastanın habersiz olduğu keratokonus, ergenlik çağında başlıyor ve 20’li yaşlarda fark ediliyor. Zamanında müdahale edilmediğinde kornea nakline kadar giden keratokonus, erken teşhis ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabiliyor.

Hastaların bile haberi olmadan taşıdığı göz hastalığı Keratokonus, geç teşhis ve yanlış tedavi nedeniyle kornea nakli gerektirebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Ocak, gözün ön tabakası olan korneanın merkezinin incelip sivrileşmesi sonucu ortaya çıkan Keratokonusun, ergenlik çağıyla başlayıp 20’li yaşlarda fark edildiğini belirtti. Hastalığın 20-40 yaşları arasında ilerlediğine dikkat çeken Dr. Ocak, erken tanı ve tedavinin, ileride ortaya çıkabilecek ciddi görme sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uzm. Op. Dr. Cüneyt Ocak, hastalığın belirtilerine karşı uyanık olmak gerektiğinin altını çizerek, keratokonusun belirtilerini şöyle sıraladı:

Gözde sürekli alerji veya kaşıntı olması (hafif göz irritasyonu)

Devamlı ilerleyen miyopi ve astigmatın olması

Gözlüğe rağmen net görememek

Işığa hassasiyetin artması

Göz kamaşması

Hastalığın toplumda 2 bin kişiden birinde görüldüğünü kaydeden Dr. Ocak, Keratokonus hastalığının ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın en önemli etken olduğunu belirtti: “Özellikle çocukluk çağında vernal (bahar) konjuktiviti geçiren ve gözünü ovuşturarak kaşıyan çocuklarda keratokonus görülme sıklığı fazladır. Alerjik zemin ve sık göz ovalamak hastalık riskini artırıyor.”