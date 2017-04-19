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Doğum kontrol hapı
SAĞLIK

Doğum kontrol hapı zararlı mı?

Yaygın kullanılan bir doğum kontrol hapının, sağlıklı kadınların hayat kalitesini düşürdüğü tespit edildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:44:49 Güncelleme: 14:50:35

Yaygın kullanılan bir doğum kontrol hapının, sağlıklı kadınların hayat kalitesini düşürdüğü tespit edildi.

İsveç'te Karolinska Enstitüsü ile Stockholm Ekonomi Okulunda görevli araştırmacıların çalışmasında, etinilestradiol ve levonorgestrel içeren, yaygın kullanılan ve ağızdan alınan gebeliği önleyici kombine bir ilacın, kadınların hayat kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu saptandı.

340 KADIN İNCELENDİ

Çalışma sırasında 18 ila 35 yaşlarındaki 340 sağlıklı kadına üç ay boyunca plasebo veya gebeliği önleyici ilaç verildi. Araştırmacılar da kadınlar da hangi kadına hangi tedavinin uygulandığından haberdar edilmedi.

Araştırmada doğum kontrol hapı verilen kadınların hayat kalitesinin, plasebo verilenlere oranla çok daha düşük olduğu, hapların, ruh halini, otokontrolü ve enerjiyi olumsuz etkilediği belirlendi. Öte yandan bu hapları kullanan kadınlarda depresyon belirtilerinde artış gözlenmedi.

100 MİLYON KADIN DOĞUM KONTROL HAPI KULLANIYOR

Çalışmada kullanılan kombine ilacın, kan pıhtılaşmasına diğer kombine haplardan daha az neden olduğu için birçok ülkede tercih edildiği öğrenildi.

Araştırmanın sonuçları, "Fertility and Sterility" dergisinde yayımlandı. Dünyada 100 milyon kadının doğum kontrol hapı kullandığı düşünülüyor.

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