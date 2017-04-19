Kısa sürede hızla kilo vermek zararlı!

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Devrim Açıkgöz, yaz ayları yaklaşırken kilo vermek isteyen özellikle kadınlar için tüyolar verdi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:06:02 Güncelleme: 15:12:53

Beslenme ve Diyet Uzmanı Devrim Açıkgöz, yaz aylarına girerken özellikle kadınların nasıl diyet yapılması gerektiğini açıkladı. Diyete girmeye düşünenlerin her şeyden önce sağlıklı bir beslenme düzenine geçilmesi gerektiğinin altını çizen Devrim Açıkgöz, kadınlar için günlük 1800-2000, erkekler için ise 2000-2500 kalori olan günlük enerji ihtiyacının alınması gerektiğini bildirerek, "Bu kalorilerin yüzde 50-55'ini karbonhidratlardan, yüzde 12-15'ini proteinlerden, yüzde 30'unu da yağlardan alırsak; sağlıklı, dengeli ve yeterli bir beslenme düzenini kendimiz için sağlamış oluruz. Bu açıdan, besinleri 5 grupta toplayabiliriz: süt ve yoğurt, et, unlu gıdalar, sebzeler, meyveler" dedi.



Baharın gelmesiyle birlikte vücutta hormonal sistemde dalgalanmalar olduğunu kaydeden Açık, "Halsizlik, uyku hali, eklem ağrıları, ödemler, regli düzensizlikleri, saç dökülmeleri gibi. Bu durumda vitamin ve mineral zengini sebze, meyve tüketmeliyiz. Meyveleri öğünler arasında tüketmeye özen gösterin. Ayrıca vücuttaki ödemlerin giderilmesi için de bol su tüketin. Günlük su tüketimiz günde 2 litreden az olmamalı" şeklinde konuştu.



"TEK ŞEKERLİ, GÜNDE 5 BARDAK ÇAY İÇMEK 100 KALORİYE EŞİTTİR"

Geriye kalan 4 grup besini her öğünde birlikte tüketmeniz sağlıklı beslenme düzeninin ön koşulu olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Devrim Açıkgöz, "Neyi, ne kadar tüketeceğimiz ise bireysel farklılıklara göre değişiyor. Şunu unutmamalıyız. Günlük gereksinimden 100 kalori fazla almamız kilo sorununu başlatıyor. Tek şekerli günde 5 bardak çay içmek 100 kaloriye eşittir. Günlük beslenmemizi 3 ana, 3 ara öğün olarak planlamalıyız. Tükettiğimiz her öğünü takiben 1-1.5 saat içerisinde emilim en üst seviyeye ulaşıyor 3.5-4 saat içinde kan şekerimiz artık normal sınırın altına düşmeye başlıyor. Yani ana öğünler arası sürenin 4 saati aşmaması gerekiyor. Aşan sürelerde vücut yoksunluk sendromuna giriyor. Bu durumda metabolizma adaptasyon sağlamak içim yavaşlıyor, yani enerji tüketimimiz azalıyor. Sanıldığı gibi, öğün atlamak zayıflatmaz, aksine vücut yağ oranını artırıyor. Tüketeceğimiz besinleri seçerken lifli, su oranı yüksek vitaminler, minareler açısından zengin ürünleri seçmeliyiz. Meyveler, sebzeler, kepekli ürünler bu özellikleri taşıyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE YAPILMASI GEREKENLER

Bireysel özellikler değerlendirilmeden kısa sürede hızla kilo kaybetmeye çalışmak, özellikle yaz ayları yaklaşırken olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyleyen Açıkgöz, "Mümkünse bir uzman gözetiminde kişiye özel değerlendirmelerle hazırlanan bir programa katılmak en kalıcı ve doğru seçim olacaktır. Kilo kontrolü programları, yapılan vücut analizi ile kaybedilen kiloların hangi dokudan olduğunu tespit etmek ve kişinin ihtiyacı olan kalori miktarını da bazal metabolizmasının ölçülmesiyle belirlemek amacıyla yapılıyor. Çıkan sonuçlar doğrultusunda hem kalori miktarı hem de diyetin karbonhidrat ve protein içeriği belirleniyor. Kilo kontrolü programları, yapılan vücut analizi ile kaybedilen kiloların hangi dokudan olduğunu tespit etmek ve kişinin ihtiyacı olan kalori miktarını da bazal metabolizmasının ölçülmesiyle belirlemek amacıyla yapılıyor. Çıkan sonuçlar doğrultusunda hem kalori miktarı hem de diyetin karbonhidrat ve protein içeriği belirleniyor" dedi.



Devrim Açıkgöz, sağlıklı bir şekilde diyet yapmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

* Günlük beslenmemizde tüm besin grupları yer almalı tek tip beslenmeden kaçınılmalı.
* Öğünler atlanmamalı; üç ana, üç ara öğün olacak şekilde beslenilmeli.
* Belirli periyotlarla check-up yaptırılmalı.
* Uyku düzenine dikkat edilmeli.
* Günlük su tüketimi en az iki litre olmalı.
* Zeytinyağı, mısırözü yağı ve ayçiçeği yağı kullanılmalı.
* Balık tüketimine ağırlık verilmelidir (haftada en az 2)
* Stresten mümkün olduğunca uzak durulmalı
* Egzersiz yapılmalı; haftada 4 gün 45'er dakikalık yürüyüşler yapılmalı.

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