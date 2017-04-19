Ünlülerin diyetleri!

SAĞLIK HABERLERİ
19 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

"Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

"Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
SAĞLIK

Ünlülerin diyetleri!

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:15:46

Yıldızların formlarını korumak için delice çaba harcadıklarını biliyoruz. Ama aralarında göz ardı edilemeyecek kadar çılgın olan bazı diyetlerin olduğunu söylemeliyiz...

  • 1 Ünlülerin diyetleri!
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    Gün geçtikçe yeni diyetlerle karşılaşıyoruz. Ama uzmanlar, sağlıklı bir şekilde kilo verilmesi gerektiği konusunda sürekli uyarıyorlar. Ünlülerin formlarını korumak için yaptığı bu diyetlerin de sağlıklı olduğunu söylemek zor. İşte o ilginç diyetler...

  • 2 Ünlülerin diyetleri!
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    Madonna, hava diyeti yapıyor. Aslında istediği her şeyin tadını alıyor; yemek istediği yiyeceği ağzında bekletiyor ve onu emiyor. Böylece onun tadını alıyor ama hiçbir şekilde ısırmıyor, yutmuyor.

  • 3 Ünlülerin diyetleri!
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    Beyonce, kilo almaya başladığında acı biber ve akçaağaç şurubu detoks diyetini yapıyor. Akçaağaç şurubu, kırmızı biber, limon suyu ve su karışımı içerek detoks uyguluyor.

  • 4 Ünlülerin diyetleri!
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    Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon, kilo vermek için bebek maması diyeti yapıyor. Tüketilen tek şey bebek maması olduğunda hızlı kilo vermemek mümkün değil... 

  • 5 Ünlülerin diyetleri!
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    Bu hanımlar kalorisi 1000 değerinde olan 14 porsiyon bebek maması tüketerek zayıflıyor.

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