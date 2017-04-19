Ünlülerin diyetleri!

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Christina Aguilera, renk diyeti yapıyor. Aguilera, bu diyetin insanları daha fazla sebze ve meyve yemeye teşvik ettiğini belirtiyor. Ancak bu diyette her gün bir renk yiyorsunuz, mesela sadece yeşil sebze ve meyve ya da sadece kırmızı meyve ve sebze gibi.