Ünlülerin diyetleri!

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:15:46 | Güncelleme: 16:28:19
Yıldızların formlarını korumak için delice çaba harcadıklarını biliyoruz. Ama aralarında göz ardı edilemeyecek kadar çılgın olan bazı diyetlerin olduğunu söylemeliyiz...
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Gün geçtikçe yeni diyetlerle karşılaşıyoruz. Ama uzmanlar, sağlıklı bir şekilde kilo verilmesi gerektiği konusunda sürekli uyarıyorlar. Ünlülerin formlarını korumak için yaptığı bu diyetlerin de sağlıklı olduğunu söylemek zor. İşte o ilginç diyetler...
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Madonna, hava diyeti yapıyor. Aslında istediği her şeyin tadını alıyor; yemek istediği yiyeceği ağzında bekletiyor ve onu emiyor. Böylece onun tadını alıyor ama hiçbir şekilde ısırmıyor, yutmuyor.
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Beyonce, kilo almaya başladığında acı biber ve akçaağaç şurubu detoks diyetini yapıyor. Akçaağaç şurubu, kırmızı biber, limon suyu ve su karışımı içerek detoks uyguluyor.
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Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon, kilo vermek için bebek maması diyeti yapıyor. Tüketilen tek şey bebek maması olduğunda hızlı kilo vermemek mümkün değil...
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Bu hanımlar kalorisi 1000 değerinde olan 14 porsiyon bebek maması tüketerek zayıflıyor.
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Gwyneth Paltrow, birkaç kilo almaya başladığında, tek öğün diyeti yapıyor. 'The goop cleanse' adı verilen diyet ile bir öğün yiyor. Ve yediği şeyi ağzında 13 defa çiğnedikten sonra yutuyor.
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Nicole Kidman'ın ise kilo vermeye ihtiyaç duyduğunda sadece yumurta yediği iddia ediliyor. Kahvaltı ve öğle yemeği için birer haşlanmış yumurta, akşam yemeğinde ikiye çıkıyor.
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Christina Aguilera, renk diyeti yapıyor. Aguilera, bu diyetin insanları daha fazla sebze ve meyve yemeye teşvik ettiğini belirtiyor. Ancak bu diyette her gün bir renk yiyorsunuz, mesela sadece yeşil sebze ve meyve ya da sadece kırmızı meyve ve sebze gibi.
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Snooki ise kurabiye diyeti yapıyor. Günde herbiri 90 kalori olan altı kurabiye yiyor. Snooki, bu diyetle çok kısa bir sürede 4,5 kilo verdiğini iddia ediyor.