Yeni trend: Stres çarkı

Şimdilerde çocuklar ve gençler arasında trend olan stres çarkının farklı büyüklük ve renklerde onlarca çeşidi bulunuyor.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; stres çarkı kırtasiyeler, oyuncak mağazaları ve internetteki alışveriş sitelerinde 10 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor. ‘Istanbox.com’ alışveriş sitesi yetkilisi Eren Çıldır, son 1 aydır günde 100 kadar sipariş aldıklarını söylüyor. Stres çarkı 9-15 yaş aralığında büyük ilgi görüyor. Youtube video paylaşım sitesinde stres çarkına ilişkin yüklenen onlarca video mevcut.



Yüklenen bir video 6 gün içerisinde 3.5 milyon izleyici rakamına ulaşmış. Dilerseniz internette yayınlanan videolar yardımıyla kendinize özel bir çark da yapabiliyorsunuz. Stres çarkındaki rulmanların oluşturduğu sesin sinir sistemini rahatlattığı iddia ediliyor. Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven, “Dönen şeyler insanları rahatlatır. Otomatikman hipnoz etkisi yapar. Ucuz olduğu için çocuklar harçlıklarıyla da alabiliyor. Ancak kısa vadelidir” diyor.