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Tufan Kümbetlioğlu
SAĞLIK

Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya!

Sivas'ta 2.5 yaşındaki doğuştan otizm hastası minik Tufan'ın hastalığı nedeniyle kafası gün geçtikçe büyüyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:44:39 Güncelleme: 12:04:15 DHA

Ailesi, tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığı minik Tufan'ın, tedavi olamazsa gözlerini kaybetme riski taşıdığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Tolga ve Şeyma Kümbetlioğlu'nun iki çocuğundan küçüğü olan Tufan'ın 1.5 yaşına geldiğinde konuşamaması, hareketlerinin değişmesi ve çevresindekilere zarar vermesinden şüphelenen ailesi hastaneye götürdü. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan muayenede Tufan'a otizm teşhisi konuldu. Hastalığın teşhisinin konulmasının ardından aile minik Tufan'ı Ankara, İstanbul ve Kayseri'de çeşitli hastanelere götürerek farklı doktorlara da muayene ettirdi. Fakat Tufan'ın ilerleyen hastalığı nedeniyle başı büyümeye başladı. İstanbul'da tedavi olması gereken Tufan tedavi olamazsa kafasının büyümesine bağlı olarak gözlerini kaybedecek.

"TEDAVİ OLAMAZSA GÖZLERİNİ KAYBEDECEK"

Tufan'ın 4 seanstan oluşan özel bir tedaviye girmesi gerektiğini söyleyen Anne Şeyma Kümbetlioğlu, "Özel hastanede tedavisi gerekiyor. 4 seans için 5 bin lira istediler. O kadar parayı verecek durumda olmadığımız için 3 bin liraya indirdiler. 4 seans 3 bin lira tutuyor. Makineye bağlanacak dediler. 2 saatlik makine bin lirayı buluyor dediler. Otizm hastalarının ilaç tedavisi yoktur. Sadece Tufan'ın kafasının büyümesini engellemek için tedaviye alacaklar. Tedavi olmazsa kafası gittikçe büyüdüğü için tehlikesi artıyor. Doktorlar tedavi olmazsa gözlerini kaybedebilir dediler. Bilinci kayboluyor dediler" diye konuştu.

Minik Tufan'ın son iki haftadır çok farklı hareketler yapmaya başladığını ifade eden anne Kümbetlioğlu,"Kendine zarar vermeye, ısırmaya başladı. Okulda bile hocasına oyuncakları atıyor. İstediği şeyi yapmayınca bardakları alıp kırıyor. Tufan ne yaptığının farkında değil. Beyin büyüdüğü için Tufan yaptığı şeyleri bilmiyor. Bağırması var. Uyku düzeni yok. Gece çok sıkıntılar çekiyor. Gözlerinin siyahlığı gidip beyazları kalıyor. Gerekli yerlerden yardım istiyoruz. Oğlumun tedavi olmasını çok istiyorum" dedi.

Minik Tugan'ın daha önce kahvehanede çalışan babası Tolga Kümbetlioğlu'nun ayağındaki rahatsızlıktan dolayı işten ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi. Baba Kümbetlioğlu'nun işsiz olması nedeniyle aile Sivas Valiliği'nden kira yardımı ve Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği'nden ise gıda yardımı alıyor.

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