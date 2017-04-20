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Çocuklar için hastaneyi süslediler

Çocukların hastaneye mutlu bir şekilde gelip tedavi olmaları için klinikleri çizgi film kahramanları, kurdele ve balonlarla süslediler

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:35:34 Güncelleme: 16:47:36 İHA

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yönetimi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocukların hastaneye mutlu bir şekilde gelip tedavi olmaları için klinikleri çizgi film kahramanları, kurdele ve balonlarla süsledi.

Sağlığın biyopsikososyal yönlü olduğunu kaydeden Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Muhammet Asena, "Sosyal ayağı eksik oldu mu biz sağlığın tamamlanmadığı düşüncesindeyiz. O yüzden moral, motivasyon açısından böyle bir etkinlik yaptık" dedi.

"MUTLU BİR ŞEKİLDE EVLERİNE GİDİYORLAR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Muhammet Asena, biyolojik ve psikolojik olarak çocukların bir şekilde desteklendiğini ancak sosyal ayağının eksik kaldığı, bu tür etkinliklerle sosyal yönden, moral, motivasyon açısından çocukları desteklendiğini kaydetti.

Dr. Asena, "İdare olarak geldiğimiz günden beri inandığımız tek bir şey var. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün de dediği gibi biyopsikososyal tam bir iyilik halidir. Biyolojik ve psikolojik yönünü bir şekilde destekliyoruz çocuklarda ama aynı zamanda sosyal yön, sosyal ayağı eksik oldu mu biz sağlığın tamamlanmadığı düşüncesindeyiz. O yüzden çocuklarımıza, sosyal yönden, moral motivasyon açısından yaklaşan 23 Nisan gününe özel poliklinik ve acil kısmında süslemeler yaptık. Hastaneye geldikleri zaman biliyorsunuz bir stres altındalar ama bu tür ortamları oluşturduğumuz zaman gayet mutlu bir şekilde tedavilerini olup, aynı zamanda mutlu bir şekilde evlerine gidiyorlar. Hizmetimiz tamamen çocukların mutluluğuna yönelik" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN HASTANEDEN KORKMAMASI İÇİN"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Çağlayan ise, "Hastanemizin kadın doğum ve çocuk kliniklerinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında biz de küçük bir hazırlık yaptık. Çocuklarımızın hastaneden korkmaması, sağlık çalışanlarımızla ilgili güzel bir iletişim kurmasıyla için şuan yaptığımız hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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