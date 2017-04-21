Alnına dolgu yaptıran Nong Guang enfeksiyon kaptı!

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Nong Guang, "Dokunduğumda alnım yumuşaktı ve karıncalanıyordu. Doktor, sorunun enfeksiyon olduğunu söyledi. Çok acıyordu, adeta derimin altında dolaşabiliyordum. Dokunduğumda alnımda delikler oluşuyordu ancak şimdi düzeltildiği için mutluyum" dedi.