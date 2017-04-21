Alnına dolgu yaptıran Nong Guang enfeksiyon kaptı!

Kırışıklıklarını azaltarak daha genç görünmek için dermal dolgu yaptıran 41 yaşındaki Nong Guang, iki yıl önce Bangkok'daki bir kliniğe gitti.
Daily Mail'de yer alan habere göre; dolgu enjeksiyonu yaptıran talihsiz kadın, yüzüne dokunamaz hale gelince yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladı.
Doktorlar, Guang'ın enfeksiyon kaptığını açıkladı. Guang'ın alnındaki sıvı hareket ediyordu. Son üç gündür de dayanılmaz ağrılar yaşamaya başlamıştı.
Nong Guang, "Dokunduğumda alnım yumuşaktı ve karıncalanıyordu. Doktor, sorunun enfeksiyon olduğunu söyledi. Çok acıyordu, adeta derimin altında dolaşabiliyordum. Dokunduğumda alnımda delikler oluşuyordu ancak şimdi düzeltildiği için mutluyum" dedi.
İki yıl önce yaptırdığı dolgu nedeniyle enfeksiyon kapan Guang'ın alnındaki iltihap kısa süren bir operasyonla alındı.