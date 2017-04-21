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21 NİSAN 2017
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Hepatit B tedavisi
SAĞLIK

'Hepatit B tedavisinde müjde kapıda'

Prof. Dr. Özkan, "Dünya çapında 10'a yakın merkezde hepatit B virüsünü vücuttan temizlemek için araştırma başlatıldı. En geç 5 yıl içerisinde şifa yapabilecek ilaçlar geliyor, müjde kapıda" dedi

21 Nisan 2017 Cuma, 14:36:24 Güncelleme: 14:40:43 AA

Avrasya Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, dünya çapında 10'a yakın merkezde hepatit B virüsünü vücuttan temizlemek için yapılan araştırmaların üçüncü basamağa geldiğini söyleyerek, "En geç 5 yıl içerisinde şifa yapabilecek ilaçlar geliyor, müjde kapıda. Türkiye'deki gibi görülme sıklığı çok olan bir hastalığı yakında tarihe karıştırabiliriz" dedi.

HEPATİT B GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 4

14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi'ne katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özkan, yaptığı açıklamada, karaciğer hastalıklarındaki en büyük sorunun hepatit B olduğunu dile getirdi.

Hepatit B'nin, iltihabi bir hastalık olduğunu vurgulayan Özkan, "Türkiye'de hepatit B'nin görülme sıklığı yüzde 4 civarında. Bu sıklık da yaklaşık 3,5 milyona denk gelmektedir. Bu, kamu sağlığını tehdit etmektedir" diye konuştu.

Özkan, hepatit B'de eskiden tam tedavinin hiç konuşulmadığını, taşıyıcı sağlıklı kişilerle ise övünüldüğünü bildirerek, "Halbuki hepatit B taşıyıcılığı masum bir şey değil. Taşıyıcılığın akıbetinde hasta ya siroz oluyor ya da hepatit B virüsü kanserojen bir virüs olduğu için hastalar siroz olmadan da kansere yakalanabiliyor. Siroz olan hastaların da yüzde 25'i kansere doğru ilerliyor. Bu arada siroz bugün tedavisi mümkün olmayan hastalıklar grubundadır" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Hepatit B hastalığının bir toplum sağlığı sorunu olduğunu ve günümüze kadar şifasının sağlanamadığını anlatan Özkan, hepatit C'de ise artık kullanılan ilaçların hastayı yüzde 98 oranında iyileştirdiğini, vücuttaki virüsü tamamen ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Batılı yatırımcıların, bilim insanlarını da teşvik ederek dünya çapında 10'a yakın merkezde hepatit B virüsünü vücuttan temizlemek için araştırma başlattığını anlatan Özkan, şunları söyledi: "Bu araştırma bugün için üçüncü basamağa geldi. En geç 5 yıl içerisinde şifa yapabilecek ilaçlar geliyor, müjde kapıda. Türkiye'deki gibi görülme sıklığı çok olan bir hastalığı yakında tarihe karıştırabiliriz. Bu ne demek? Bir enfeksiyon hastalığında aşı varsa o enfeksiyon hastalığı tarihe karışır. Çocukları aşılarız, yeni vaka gelmez, eski vakalara da bu ilaçları verir tam şifa oluştururuz. Bu, Türkiye'deki doktorlar için bir kamu hizmeti olacak. Sonucunda da bu hastalık yok olunca ülkemizin ekonomisine de katkısı olacak."

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