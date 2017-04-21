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Mesut Özdemir
SAĞLIK

10 yıl sonra kana kana su içti!

52 yaşındaki Mesut Özdemir, gerçekleştirilen böbrek naklinin ardından sağlığına kavuştu. Özdemir, 10 yıl sonra kana kana su içmenin mutluluğunu yaşadı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:45:40 Güncelleme: 14:47:33 DHA

Antalya'da 10 yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle her iki böbreğini kaybeden ve yaşamını diyalizle sürdüren 52 yaşındaki Mesut Özdemir, gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuştu. Özdemir, 10 yıl sonra kana kana su içmenin mutluluğunu yaşadı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle böbrekleri alınan ve hayatını diyalizle sürdüren kahve işletmecisi Mesut Özdemir, Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki S.A.'nın bağışlanan böbreğiyle yaşama tutundu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Kliniği Genel Cerrahi Başasistanı Op. Dr. Tuğrul Çakır tarafından gerçekleştirilen böbrek naklinin ardından sağlığına kavuşan Özdemir, 10 yıl aradan sonra kana kana su içti.

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 1 ay önce kliniğe başvurduğunu belirterek şunları anlattı: "Hasta 10 yıl önce iki böbreğinin de alındığını, diyalize mahkum olduğunu ve organ nakli olmak istediğini söylemişti. Biz hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na bildirdiğimiz donör bekleme listesine kaydı yapıldı. İki hafta önce organ çıktı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Şu an gayet sağlıklı."

İLK SORUSU 'NE ZAMAN SU İÇEBİLİRİM' OLMUŞ

Hastanın su içme özlemini hatırlatan Op. Dr. Çakır, "Hastanın ameliyattan sonra bize ilk sorduğu soru 'Ne zaman su içebilirim?' olmuştu. Ameliyattan sonra birinci günde su içmeye başladı. Şu an gayet sağlıklı ve böbreği gayet iyi çalışıyor. İstediği kadar su içebiliyor. Hastamızı böyle görmemiz bütün ekip olarak bizi de sevindiriyor" diye konuştu.

Yıllardır kısıtlı su içtiğini, hiç idrara çıkmadığını söyleyen Mesut Özdemir de, "Nakilden sonra kana kana su içiyorum. Rahatça tuvalete çıkıyorum. Şu anda hayatımdan çok memnunum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma ve ekibine teşekkür ediyorum. Ömürleri uzun olsun" dedi.

11 AYDA 8 KARACİĞER, 15  BÖBREK NAKLİ

1.5 yıl önce organ nakli merkezinin ruhsatlandırması için Sağlık Bakanlığı'na bavşvurduklarını belirten Op. Dr. Çakır, yapılan değerlendirme sonucu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne organ nakli ruhsatının yaklaşık 1 yıl önce verildiğini söyledi. Op. Dr. Çakır şöyle devam etti: "Ve biz hiç vakit kaybetmeden nefroloji organ nakli, gastroentroloji organ nakli polikliniği ve genel cerrahi içerisinde organ nakli polikliniklerimizi hizmete soktuk ve hasta kaydetmeye başladık. Ankara'daki organ nakli bekleme havuzundaki hasta sayımızı artırdık. İlk nakle 11 ay önce karaciğer nakli ile başladık. 11 ayda 5 karaciğer nakli kadavradan, 3 canlı vericiden, 15 kadavradan böbrek nakli yaptık. Karaciğer naklinde 30 kişilik hekim kadrosu, böbrek naklinde de 25 kişilik ekibimizle hizmet veriyoruz. Şu an 18 yataklı yeni servisimize de kavuştuk."

BİRBİRLERİNE DESTEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Böbrek nakli yapılan hastalar ise yeni nakil olan diyaliz arkadaşları Mesut Özdemir'e destek olmak için hastanede bir araya geldi. Annesi Ayla Işık'ın verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Abdurrahman Işık'ın babası Süleyman Işık ise, doktor ve hemşirelere teşekkür için kendi yazdığı şiiri okudu.

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